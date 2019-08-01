حمد المدفع: على المرشح أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون

المصدر: دبي - شيرين فاروق

يؤكد حمد حارث المدفع، عضو المجلس الوطني الاتحادي ومنتخب في المجلس الوطني في إمارة الشارقة وعضو البرلمان العربي 2006-2011 والذي يحمل ماجستير تنفيذي الجامعة الأمريكية، أن عضو المجلس الوطني يجب أن تكون لديه ثقافة وإدراك واسعين عند طرح القضايا بما فيها القضايا الدولية، لافتاً إلى أنه من المهم على المرشح معرفة المناقشات السابقة والتوصيات وأن يبدأ من حيث انتهى الآخرون وتجنّب مناقشة قضايا تمت مناقشتها سابقاً، وعلى الأعضاء الاطلاع والبحث في أرشيف المجلس، وأن أغلب القضايا نوقشت فعلياً، إلا أن هناك قضايا قديمة متجددة.

وأضاف حارث الذي شغل عدداً من المناصب، منها نائب رئيس النادي الثقافي الإماراتي والحائز جوائز للتميز من جهات وزارية ومن الجامعة وعضو البرلمان العربي لمدة 4 سنوات: «تجربتي في المجلس الوطني كانت ممتازة، وحاولت تقديم وبذل الجهد وحسب التوجهات والرؤية الرشيدة في الدولة ما بين 2006 و2011، حيث أنصح المرشحين الجدد بضرورة أن يكونوا ملمّين باختصاصات المجلس الوطني وأن يكونوا لديهم ثقافة ومعرفة وأن يلمسوا القضايا على أرض الواقع، وأن يكون لديهم حضور مجتمعي والأهم من ذلك ضرورة أن يختار الناخب من هو الأصلح لتمثيله».

وأشار المدفع إلى أن بعض المرشحين يبالغون في الوعود وطرح الحلول بشكل غير منطقي، وأن هذا الأمر قد يجذب بعض الناخبين إلى حد ما، ولكنه سرعان ما يصطدم المرشح بأرض الواقع، لافتاً إلى أن هناك اختلافاً وتطوراً في ثقافة الناخبين وأن الجيل الجديد أصبحت لديه دراية أكبر بالعملية الانتخابية وكيفية الاختيار وإلمام أكبر من الدورات الأولى وبالتالي الوعود الانتخابية.

ولفت المدفع إلى ضرورة أن يتلقى العضو الذي يفوز في الانتخابات أو حتى قبل ذلك دورات تثقيفية وقانونية وبرلمانية حول الدور المنوط به داخل وخارج المجلس، حتى نضمن وجود عضو على قدر كبير من الوعي والثقافة والمسؤولية التي يجب أن يقوم بها على أكمل وجه، من خلال طرح هموم المواطن البسيط، مؤكداً أن البرامج الانتخابية عادةً ما تكون مليئة بالخطط والأهداف، ولكن بعد الفوز لا نرى منها شيئاً يتحقق بما يرضى عنه المواطنون.

ويشير المدفع إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ستسهم إلى حد كبير في الترويج وإيصال الصوت إلى أكبر عدد من المواطنين، منوهاً إلى أن الهدف الأكبر هو خلق جيل يضع بصمات في المجتمع حرصاً منه على أن يكون له فرصة في الترشح في المستقبل.