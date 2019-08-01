تعاون بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان و«خيرية محمد بن راشد»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، اتفاقية تعاون وشراكة مجتمعية، مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تهدف لتفعيل وتضافر الجهود من أجل تعزيز إيجاد السكن الملائم لمواطني إمارة دبي، وتوفير الحياة والعيش الكريمين لهم، ويعمل الطرفان على تقديم المساعدات الإنسانية للفئات ذات الحاجة، التي تستفيد من خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وترسيخ هذه الخدمات تجاه المجتمع، حيث تسري بنود هذه الاتفاقية، بعد أن وقع عليها المستشار إبراهيم بو ملحه نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وسامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وتأتي الاتفاقية، التي وقعت أمس في مقر مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وحضرها صالح زاهر مدير المؤسسة، ومحمد حميد المري مساعد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والدعم المؤسسي، وجاسم محمد الشميلي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان، وفيصل البلوكي مدير أول إدارة المشاريع الهندسية، وعبد الله أحمد الشحي مدير إدارة الإشراف الهندسي، وهيثم عبد الرحمن الخاجة مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق، من جانب مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ضمن الشراكة المجتمعية التي يسعى إليها الطرفان، لتحقيق أهداف العمل الإنساني والخيري المشترك، وخدمة فئات المجتمع.

وقال المستشار إبراهيم بو ملحه نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية: إن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، راعي المؤسسة، رعاه الله، بأن يكون «تركيزنا أولاً وثانياً وثالثاً على المواطن.. ولن يشغلنا شيء عن توفير الحياة الكريمة للجميع»، وهي التوجيهات التي ينطلق منها أن بناء الوطن يأتي من بناء المواطن، وأهم بنود هذا البناء، هو توفير المسكن المناسب واللائق لتكوين الأسر المواطنة من مختلف الفئات، لتكون الركيزة الأساسية في تحقيق التقدم والتنمية الشاملة في البلاد، وأساس الاستقرار المجتمعي.

وأوضح بو ملحه أن مساهمة المؤسسة في دعم جهود إسكان المواطنين، يأتي إدراكاً منها لأهمية هذا الدعم في زيادة معدلات الاستقرار الأسري، الذي لن يتحقق إلا بتضافر الجهود المشتركة، وتكاتف المجتمع لرفع نسب التملك السكني لجميع شرائح المجتمع.

دعم

وأبان إبراهيم بوملحه أن المؤسسة دعمت جهود مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بمبلغ 3 ملايين درهم، ضمن برنامج المساعدات الداخلية، الذي تنفذه لمساعدة مواطني دبي، من أجل المساهمة في توفير المسكن الملائم لهم.