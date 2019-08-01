«زايد العليا» تتعاون مع «كامبريدج» لتقديم الرعاية الصحية لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي ـ وام

وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل بهدف تعزيز أواصر التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة وإنشاء قنوات تعاون بين الجانبين للإسهام في تقديم الخدمات العلاجية التأهيلية وتقديم الدعم الطبي والعلاجي وتحسين مستوى الرعاية الصحية لأصحاب الهمم منتسبي المؤسسة.

ويأتي التوقيع على المذكرة انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية والرؤية المشتركة بالمسؤولية المجتمعية لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وبناء مجتمع صحي مستدام، وفي ظل الجهود المبذولة في مجالي التغطية الصحية والرعاية الإنسانية لأصحاب الهمم.

ربط إلكتروني

وتشمل المذكرة تنفيذ عملية ربط إلكتروني بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومركز كامبريدج تعد الثالثة مع مركز رعاية طبية متخصص، واستخدام المركز لـنظام «وجهتنا» لإدخال البيانات الخاصة بأصحاب الهمم التابعين للمؤسسة ومتابعة حالاتهم، وتشترك المؤسسة مع المركز في وضع الخطط العلاجية المطلوبة لمنتسبيها أصحاب الهمم، واعتمادها والالتزام بها ومتابعتها بتقارير مفصلة.

وقع المذكرة عن المؤسسة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام، وعن المركز الدكتور هاورد بودولوسكي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

ورحب عبد الله عبد العالي الحميدان بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، مشيراً إلى أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تتبنى منظومة متكاملة بفكر جديد ومنهجية حديثة، مستمدة من الرعاية الكريمة التي يحظى بها أصحاب الهمم، من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبإشراف ومتابعة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.