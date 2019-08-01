«زايد للإسكان» يوقع عقد تنفيذ 336 مسكناً ضمن المرحلة الأولى من مشروع السيوح

المصدر: دبي- البيان

شهد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان توقيع عقود المرحلة الأولى من مشروع حي السيوح السكني بإمارة الشارقة لتنفيذ 336 مسكناً، وذلك في إطار التوجهات الحكومية في تحقيق الاستقرار السكني، من خلال تنفيذ مجتمعات سكنية حيوية ومستدامة.

وتم توقيع العقود مع شركتين من الشركات الوطنية الرائدة في مجال مقاولات البناء وذلك لإنشاء وإنجاز وصيانة حي السيوح 16 السكني بإمارة الشارقة، حيث استلمت الشركة الأولى المجموعة B في الحي، والتي تضم 206 مساكن بقيمة 230 مليوناً و892 ألف درهم، أما الشركة الثانية فستقوم باستلام المجموعة D للمشروع والتي تضم 130 مسكناً بقيمة 134 مليوناً و 562 ألف درهم.

وقال معالي رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان: إن مشروع حي السيوح السكني 16 يضم 818 مسكناً سيتم تنفيذهم على مراحل ضمن البرنامج الزمني المعد له، وذلك حرصاً على ضمان جودة التنفيذ وانطلاقاً من تحقيق التكامل في تنفيذ المشروعات السكنية، والتي تتزامن معه خدمات عدة من المؤسسات المشاركة من الحكومة الاتحادية والمحلية في بناء المجتمعات السكنية الحيوية المتكاملة مثل مرافق الأمن والسلامة والصحة والتعليم وقربها من مراكز الخدمة.

ويقع المشروع في منطقة السيوح 16 بالقرب من الطرق الحيوية، حيث يقع بين الطريق المؤدي إلى خورفكان والطريق المؤدي إلى مليحة، وتبلغ مساحة المشروع نحو 1.289 مليون متر مربع بواقع متوسط 960 متراً مربعاً لمساحة الأرض الواحدة لكل مسكن، وأشار معالي رئيس مجلس الإدارة إلى أن الموعد المتوقع لتسليم المشروع في الربع الرابع لعام 2021 وذلك في إطار البرنامج الزمني، حيث أكد معالي النعيمي أنه تم طرح إعلان مناقصة المرحلة الثانية من المشروع بعدد 482 مسكناً، ويجري فتح مظاريفها خلال الشهر المقبل حسب البرنامج.

استدامة

وأكد معالي النعيمي أن حي السيوح 16 يستوفي معايير الاستدامة والاشتراطات البيئية العالمية مثل نظام تقييم اللؤلؤة وعملية التطوير المتكاملة والمياه الثمينة والأنظمة البيئية ومصادر الطاقة المتجددة والمباني الملائمة للحياة، ومواد البناء والممارسات المبتكرة، وأضاف أن البرنامج راعى تقديم نماذج سكنية نموذجية ذات جودة عالية تتوافر فيها معايير الاستدامة، وبأسعار في متناول إمكانيات الأسرة المواطنة، وقال بلحيف النعيمي: إن حرص حكومة دولة الإمارات في تحقيق الاستدامة يأتي انطلاقاً من أجندة وطنية رامية إلى تحقيق الريادة في كل المجالات لا سيما مجال الاستدامة والحفاظ على بيئتنا ومواردنا، وإن مشروع حي السيوح 16 السكني سيساهم في تخفيض البصمة الكربونية بنسبة 21% لكل مسكن وسيخفض من نسبة استهلاك المياه بنسبة 33% كما سيسهم المشروع في تقليل استخدام الكهرباء بنسبة 10% في كل مسكن.

مشاريع

وينفذ البرنامج حالياً ثلاثة أحياء سكنية، هي: حي المنتزي في عجمان، ويضم 761 مسكناً، بقيمة مليار درهم، على مساحة تبلغ 955 ألف متر مربع، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه 24% ومن المتوقع تسليمه العام المقبل. والثاني، حي التسامح السكني في دبي، الذي يضم 341 مسكناً، بقيمة 450 مليون درهم، على مساحة تبلغ 255 ألف متر مربع، وبنسبة إنجاز 31% ومن المتوقع تسليم المشروع العام المقبل. والثالث، حي بطين السمر السكني في مرحلتيه الأولى والثانية، ويضم 888 مسكناً، بقيمة مليار و250 مليون درهم، على مساحة تبلغ 2206 أمتار مربعة.

كما تم طرح إعلانهم حدد البرنامج مسبقاً عزمه تنفيذ مشروعات سكنية مستقبلية، هي: حي سكني في منطقة العوينات في الشارقة، يضم 235 مسكناً، درهم، بالإضافة إلى تشييد 125 مسكناً، في دبي، وتنفيذ 400 مسكن في إمارة الفجيرة، و200 مسكن في إمارة الشارقة، إلى جانب 438 مسكناً في منطقة الحليو بإمارة عجمان، وفي رأس الخيمة سينفذ البرنامج 800 مسكن في منطقة بطين السمر 4 و5، تأتي هذه المشاريع في إطار الخطة المستقبلية للبرنامج والمحددة خلال السنوات الخمس المقبلة.

أحياء زايد

سيتمكن المستفيدون من حجز مساكنهم عبر نظام «أحياء زايد» الذكي الذي يمكّن المستفيدين من التجول الافتراضي، وإمكانية حجز المساكن، والدخول عبر كل مسكن، والتعرف على مساحاته وعدد الغرف والمرافق الخدمية المرافقة ضمن المخطط بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، والإعلان عن فتح باب الحجز لمساكن المشروع، كما يستطيع مقدمو طلبات الدعم السكني من المواطنين، التقديم على مسكن حكومي ضمن حي سكني، من خلال تعبئة النموذج عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج أو في مراكز سعادة المتعاملين في مبنى البرنامج الرئيس في دبي والإمارات الأخرى.