«قضاء أبوظبي» تنشر الثقافة القانونية لدى 48 ألف عامل

المصدر: أبوظبي - البيان

استهدفت دائرة القضاء في أبوظبي توعية 48 ألف عامل، خلال زيارة لجنة التوعية العمالية إلى 4 قرى عمالية، ضمن الحملة الموجهة إلى 250 ألف عامل على مستوى إمارة أبوظبي، خلال العام الجاري 2019.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن حملة التوعية العمالية التي انطلقت بالتزامن مع عام التسامح 2019، تستهدف تعزيز نشر الثقافة القانونية لدى العمال وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون في دولة الإمارات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بالمساهمة في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع. وأوضح أحمد المرزوقي، رئيس لجنة التوعية العمالية بدائرة القضاء، أن الحملة التوعوية تهدف إلى نشر الثقافة القانونية بين العمال وتسليط الضوء على حقوقهم والتزاماتهم، باعتبارهم شريكاً محورياً في عملية البناء والتنمية، مع ضمان تحقيق الإفادة الكاملة بين العمال من خلال تنوع الأنشطة والفعاليات.

وأضاف: استهلت الحملة فعالياتها وسط حضور كبير من العمال في أربع قرى عمالية هي الظفــرة، والجيمي، والمنصور، والجابر للنقل والمقاولات بالمفرق، إذ تم تقديم المحاضرات بثلاث لغات هي الإنجليزية، والأوردو، والبنغالية، للتعريف بأبرز المواد القانونية التي تكفل حقوق العمالة في دولة الإمارات، فضلاً عن توزيع البروشورات القانونية، وتركيب شاشات عرض كبيرة تتضمن مواد التوعية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الاستفادة للفئة المستهدفة.