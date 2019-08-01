طلائع حجاج الدولة إلى الأراضي المقدسة اليوم

المصدر: دبي ـ رامي عايش ــ أبوظبي ـ موفق محمد

ينطلق اليوم أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من دولة الإمارات إلى الأراضي المقدسة، إذ تغادر بعثة الحج الرسمية للدولة، اليوم، لمزاولة مهامها في خدمة الحجيج، كما تنطلق من مبني المسافرين رقم 3 بمطار أبوظبي الدولي، أولى رحلات الحج، وعلى متنها حجاج الإمارات، فيما تغادر بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي صباح غد، أرض الوطن، لأداء المناسك.

وتغادر بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي غداً أرض الوطن، متجهة إلى الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، بعد اكتمال الترتيبات الخاصة بسكن وإطعام وتنقل الأعضاء، في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تقضي البعثة 4 ليالٍ في المدنية المنورة، قبل الانتقال إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك الفريضة، ومن ثم العودة من مطار جدة في السادس عشر من هذا الشهر على متن طيـران الإمارات.

وتضم البعثة التي يترأسها مروان محمد الشحي المستشار القانوني، مدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في الإمارة، 80 حاجاً من موظفي حكومة دبي، ممن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، منهم 17 إدارياً، بينهم طبيب.

وقال الشحي لـ «البيان»: «تحظى بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، والتي سنّها وأمر بإيفادها سنوياً، المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، باهتمام ورعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، إلى جانب متابعة وتوجيهات الدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في الإمارة، من أجل راحة الحجاج وسلامتهم، وتوفير المتطلبات اللازمة لأدائهم المناسك بالصورة الفضلى».

وأضاف: «حظيت كذلك باهتمام ومتابعة الدكتور حمد الشيباني المدير العام للدائرة، لا سيما في ما يتعلق بمنازل الحجاج ومناسكهم، تحت إشراف إدارة البعثة، وكوادرها الطبية والإعلامية والإدارية، بالتعاون مع مكتب الحج في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف».

اجتماع

وأشار إلى أن الدائرة عقدت اجتماعاً تنويرياً لأعضاء البعثة، للتعريف بالإرشادات والتعليمات التي ينبغي على الحجاج مراعاتها ضمن الأنظمة واللوائح المنظمة للحج، إلى جانب إجراءات السلامة من الحرائق، وبعض الإرشادات الصحية والطبية.

زيارة المدينة

وذكر أن البعثة ستزور في المدينة المنورة قبل التوجه إلى مكة، بعد أداء مناسك العمرة، الأماكن التاريخية التي تشهد على الأحداث التي وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم، ومنها مسجد قباء ومعرض المدينة النبوية القريب من المسجد، والاستماع إلى محاضرات عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ وصوله المدينة المنورة، مروراً بمسجد قباء والأحداث والوقائع التاريخية المشهودة، وعن تاريخ المدينة المنورة قبل وبعد وأثناء ظهور الإسلام، وحتى الفترة الحالية، وعلى الأماكن التاريخية التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء هجرته من مكة إلى المدينة.

كما سيتعرف أعضاء البعثة وحجاج البعثة، إلى المقتنيات والمخطوطات والكتب الإسلامية القديمة، ومجسم للمدينة قبل توسعتها، والمسجد النبوي الشريف ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عطفاً إلى زيارة «جبل أحد»، «للتعرف إلى معالم وتفاصيل مهمة في هذه الغزوة، وكذلك الدروس والعبر المستفادة منها».

28 رحلة

ووفقاً للبرنامج الذي نشره مطار أبوظبي الدولي، أمس، على موقعة الإلكتروني، فإنه تقرر اليوم، تسيير 28 رحلة جوية إلى مطارات المملكة العربية السعودية، منها 28 رحلة ستحط رحالها في مدينة جدة، و3 رحلات إلى المدينة المنورة.

ووفقاً للجدول الزمني الخاص بمواعيد مغادرة الرحلات، فقد تقرر انطلاق أولى الرحلات المتوجهة إلى الأراضي المقدسة، في تمام الساعة الواحدة و55 دقيقة من منتصف ليل اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، على أن تكون مغادرة آخر الرحلات في تمام الساعة الواحدة و40 دقيقة ظهراً.

وستتولى 7 شركات طيران، مهام نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة، هي شركة الاتحاد للطيران، والخطوط الجوية العربية السعودية، وطيران ناس، وطيران سيشيل، وكيه إل إم، والخطوط الجوية الصينية، وخطوط آسيانا الجوية.

واتخذ مطار أبوظبي الدولي كافة الترتيبات المطلوبة للتيسير على ضيوف الرحمن، خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة، في مرحلتي الذهاب والعودة، بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة.

رحلات إضافية

وأشار إلى أن موسم الحج الحالي 1440 هجري، سيكون امتداداً للخدمات والتسهيلات المتميزة التي تحرص جميع الجهات بالدولة على تقديمها للحجاج، موضحاً في الوقت نفسه، أنه تقرر إدراج رحلات إضافية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، لاستيعاب أعداد المسافرين إلى المملكة العربية السعودية.

15 يوماً إجازة

من جانب آخر، حددت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، معايير منح إجازة الحج، استناداً لقواعد ونظم الموارد البشرية المعمول بها في إمارة أبوظبي، والتي تمنح الموظف إجازة لمدة 15 يوماً عمل لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة الخدمة في الحكومة، براتب إجمالي يصرف مقدماً، بناءً على طلب الموظف.

وأكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه يجوز منح إجازة الحج للموظفين بعد قضاء فترة الاختبار بنجاح، وتحتسب مدة إجازة الحج على أساس أيام عمل، ولا تعتبر العطلات الأسبوعية وعطلة عيد الأضحى وغيرها من العطلات الرسمية التي تقع خلال إجازة الحج جزءاً منها.

وذكرت أنه لا يؤثر منح إجازة الحج في استحقاق الموظف من الإجازة الدورية السنوية، ويجوز الترخيص للموظف القيام بأي من أنواع الإجازات الأخرى قبل قيامه بإجازة الحج أو بعد انتهائها، بحسب الأحوال، كما يجوز منح الموظف إجازة الحج من بداية شهر ذي الحجة.