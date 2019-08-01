استمرار تلقي الترشيحات لجائزة «مبتكرون دون 35» حتى 10 الجاري

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل و«إيمتيك مينا» للتقنيات الناشئة عن استمرار تلقي الترشيحات لجائزة «مبتكرون دون 35» العالمية من «إم آي تي تكنولوجي ريفيو»، لغاية الـ 10 من أغسطس الجاري، لتعلن نتائجها خلال أعمال الدورة الثانية من مؤتمر «إيمتيك مينا» للتقنيات الناشئة، الذي تستضيفه دبي يومي الـ 4 والـ 5 من نوفمبر المقبل.

وتهدف المبادرة التي أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، دورتها الأولى في يوليو 2018، إلى تسليط الضوء على قصص نجاح المبتكرين العرب الشباب دون 35 عاماً من مختلف أنحاء العالم، وإبراز إنجازاتهم المبتكرة في العديد من القطاعات الحيوية.

وأعلنت الجائزة عن تلقي مئات الترشيحات لنخبة من الشباب العرب من مؤسسات وجامعات عربية وعالمية وشركات ناشئة ومؤسسات وهيئات حكومية من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وسوريا والمغرب وتونس والجزائر والسودان والكويت وعمان وفلسطين، إضافة إلى ترشيحات من طلاب وباحثين ورواد أعمال عرب يقيمون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا وألمانيا.

وتشمل الجامعات المتقدمة حتى الآن: جامعة خليفة وجامعة زايد وكليات التقنية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية، والجامعة الأمريكية في القاهرة، وجامعتي هارفارد وإم آي تي في الولايات المتحدة.

وتصدر مجال «الإنترنت والويب» و«التقنيات الحيوية والطب» الطلبات المقدّمة، متبوعاً بـ«البرمجيات» ومن ثم «الطاقة».