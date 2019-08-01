«ليوا عجمان للرطب والعسل» يعزّز التراث الإماراتي

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أن مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، يعزز التراث الإماراتي والهوية الإماراتية، من خلال إبراز أهمية المنتجات الزراعية التي شكلت جزءاً من حياة الإماراتيين منذ القدم، والمحافظة على استدامتها للأجيال القادمة.. مثمناً جهود دائرة التنمية السياحية في تنظيم هذه الفعاليات السنوية، التي تزيد من الحركة السياحية في الإمارة.

وأشار سموه إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بالاحتفاء بالتراث الإماراتي، وإبرازه أمام المواطنين والمقيمين والزوار، يشكل أساساً ملهماً لحكومة عجمان، ولمختلف الجهات الحكومية في الإمارة، من أجل التأكيد على أن التقدم والتطور الحضاري والعمراني، يتزامن مع التمسك بعادات وتقاليد الآباء والأجداد.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه فعاليات الدورة السادسة من «مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2019»، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مركز الإمارات للضيافة، وتستمر حتى 3 أغسطس الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة.

نجاح

وشدد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على ضرورة استمرار التعاون والانسجام والتواصل بين الجهات المشرفة والمشاركة، حتى يستمر نجاح المهرجان الذي حققه في الأعوام الماضية، وكان له أبلغ الأثر في ظهور المهرجان بهذا المستوى الراقي، وفي ترسيخ فعالياته، والوصول به إلى التميز والتطور والتجدد.

وأكد سموه أن مثل هذه المهرجانات، تشجع على زيادة عدد السياح إلى الإمارات، للتعرف إلى اهتمام أبناء الدولة بإنتاجهم الزراعي، والسعي إلى الاحتفاء به من خلال زيارتهم لتلك المهرجانات، ونقل انطباعاتهم إلى ذويهم ومواطنيهم في بلدانهم، ما يشجعهم على زيارة دولة الإمارات للتعرف إلى عاداتها وتقاليدها وشواطئها وصحرائها وأسواقها ومنتجعاتها السياحية المختلفة.

وتوجه سموه بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة العليا المنظمة، ورعاة المهرجان الرئيسين والرسميين، على جهودهم ودعمهم للمهرجان.. مشيداً بتنظيم المهرجان الذي ينبع من توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، معبراً عن تقديره للحوافز والجوائز التي يقدمها المهرجان للمزارعين والمشاركين، من أجل التمسك بزراعة النخيل والحمضيات والفواكه وإنتاج العسل، بما يحافظ على مخزون دولة الإمارات الغذائي. حضر حفل الافتتاح، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، وعبد الله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، ورؤساء ومديرو الدوائر والمؤسسات الحكومية، وصالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية، وسعود الجسمي مدير قسم الفعاليات، وأصحاب المزارع والشركات المنتجة للتمور والفواكه والعسل المشاركة بالمهرجان وكبار المسؤولين.

جولة تفقدية

وقام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ومرافقوه، بجولة تفقدية في أرجاء وأجنحة وأقسام المعرض المختلفة، والالتقاء مع منتجي العسل والمزارعين والمشاركين والعارضين لأجود أنواع الرطب والحمضيات، والاستماع إلى قصص النجاح في إنتاج التمور، والاهتمام بزراعة النخيل وإنتاج العسل، كما استمع إلى شرح وافٍ من القائمين على المزارع والأجنحة، حول طرق وكيفية الاهتمام بعملية زراعة الشتلات، وفحص التربة ومعالجتها، وتحديد مواقع الشتلات حسب المسافات الموجودة، ونظام الري وتسميد التربة.

من جهته، أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، أن مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، يأتي استمراراً للجهود الكبيرة التي بذلها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في تقديم أشكال الدعم كافة للمهرجانات والفعاليات التراثية والثقافية، التي تسهم في خدمة التوجهات الاستراتيجية للإمارة.

وتقدم بجزيل الشكر والامتنان، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، على توجيهاته المستمرة لدعم مشاريع صون التراث وتنمية الثروة الزراعية، كما توجه بوافر الشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على دعمه اللا محدود، وحرصه الدائم على تحفيز وتعزيز الجهود المبذولة لصون التراث الإماراتي ودعم المزارعين.

منتجو العسل

من جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن مهرجان ليوا عجمان للرطب، هو أحد أهم الفعاليات السنوية الوطنية، التي تعنى بزراعة النخيل وإنتاج التمور والرطب، وأضيف هذا العام للمهرجان، ولأول مرة، مشاركة منتجي العسل من المزارع الإماراتية، والتي تعمل على توفير مجموعة من أنواع العسل عالية الجودة.. مشيداً معاليه بحرص القيادة الرشيدة على الاهتمام بدعم وتطوير الممارسات الزراعية، واستخدام أفضل التقنيات في إنتاج التمور والعسل، وفقاً للرؤية التي رسخها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والذي أولى أهمية كبرى لزراعة النخيل والصناعات المرتبطة به، كونها أهم محتويات برنامج تعزيز الإنتاج المحلي، ضمن مكونات منظومة الأمن الغذائي لدولة الإمارات.

جوائز

وأكد سعود الجسمي، أن إدارة مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2019، خصصت هذا العام جوائز بقيمة 420 ألف درهم لمسابقات الرطب والعسل والحمضيات والفواكه والطبخ، والتي سيقوم بعملية التحكيم فيها عدد من أصحاب الخبرات في هذه المجالات.