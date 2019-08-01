«دبي للثقافة» تتبرع بموارد تقنية مستعملة لمركز إعادة تأهيل الأجهزة الرقمية

المصدر: دبي - البيان

تبرعت هيئة الثقافة والفنون في دبي بعدد كبير من أجهزتها ومواردها التقنية المستعملة لمركز إعادة تأهيل الأجهزة الرقمية التابع لبلدية دبي، ليقوم بصيانتها وإعادة تأهيلها بشكل يضمن الانتفاع بها، وتسليمها بعد ذلك إلى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية التي تقوم بدورها بتوزيعها على محتاجيها من المؤسسات والهيئات التعليمية والاجتماعية والخيرية داخل الدولة وخارجها، ما يسهم في نشر ثقافة العطاء، ويدعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة الداعية للعمل الإنساني وتعزيز المشاركة المجتمعية، إضافةً إلى تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال دعم «دبي للثقافة» لجهود حماية البيئة في بلدية دبي، ما يُقلل الآثار السلبية الناجمة عن التخلص غير السليم من أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها التي يتم الاستغناء عنها من قبل الأفراد والمؤسسات.

وأشار محمد يوسف الحمادي، مدير إدارة تقنية المعلومات في «دبي للثقافة» إلى أهمية أهداف مشروع إعادة تأهيل الأجهزة الرقمية، لافتاً إلى أن الهيئة تعزز من خلال الشراكة مع المؤسسات الحكومية الأخرى مفهوم الالتزام المجتمعي نحو العمل الخيري، وقال: «نُرسّخ من خلال مشاركتنا في هذا المشروع مفهوم العطاء بوصفه ثقافةً وعملاً وأسلوبَ حياة، ونزيد فرص نشر التعليم التقني بين الأفراد والمدارس والجامعات من خلال توفير الأجهزة التقنية لمن يحتاجها داخل وخارج الدولة».

وأكد الحمادي: «أن إعادة تأهيل الأجهزة الرقمية يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في دبي»، مشيراً إلى أن الحفاظ على البيئة المحلية مسؤولية مجتمعية شاملة.