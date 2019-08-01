مناقشة المسرعات الحكومية في الحوادث المرورية بالدولة

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية مؤخراً، اجتماعه الثامن لعام 2019، برئاسة اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي رئيس مجلس المرور الاتحادي، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الإدارة العامة للمرور بدبي. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها موضوع المسرعات الحكومية ورحلة المتعامل في الحوادث المرورية.

واطلع المجتمعون على مؤشرات الحوادث المرورية خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 27 يوليو الماضي، مقارنة بـ 2018، والتي تشير إلى انخفاض الوفيات 11.8 % بالدولة. كما اطلع على عرض بشأن تركيب أجهزة تحكم ومتابعة لسيارات فئة الشباب الحاصلين على رخص القيادة حديثاً، لمدة سنتين من تاريخ الحصول على رخصة القيادة.