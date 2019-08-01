اختتام البرنامج الصيفي لأبناء المهتدين

المصدر: العين - وام

اختتمت دار زايد للثقافة الإسلامية بمقرها الرئيس بمدينة العين البرنامج الصيفي لأبناء المهتدين الجدد المنتسبين إلى الدار الذي أقيم على مدى 3 أسابيع، بمشاركة 30 طالباً ونظمته إدارة الشؤون الثقافية والتعليمية.حضر الحفل الختامي مديرو الإدارات والأقسام وأولياء أمور الطلبة..

وجاء البرنامج حرصاً من الدار على تحقيق أهدافها الاستراتيجية بدمج المهتدين الجدد في المجتمع المحيط، وتقديم الرعاية اللازمة لهم ولأسرهم واستغلال أوقات فراغهم خلال فترة الصيف بما يعود عليهم بالنفع. وأكدت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام للدار أن أبناء المهتدين الجدد هم جزء أساسي من أسرة الدار.