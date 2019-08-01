مذكرة تفاهم لتعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت وزارة الاقتصاد ودائرة الصحة في أبوظبي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق بمجالات السياحة العلاجية وتبادل الخبرات والمعلومات والمعارف والمهارات، بما يضمن تحقيق التكامل في علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما، وتوحيد جهودهما بما يضمن ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للسياحة العلاجية.ويتطلع الطرفان من خلال الشراكة إلى ترسيخ التعاون للترويج لقطاع السياحة العلاجية في إمارة أبوظبي على مختلف المستويات؛ المحلية الإقليمية والدولية عبر تسليط الضوء على جودة الخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية في أبوظبي والبنى التحتية والخدماتية المتميزة التي تتمتع بها الإمارة لتكون وجهة عالمية للسياحة العلاجية.

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والتجارب في كافة المجالات المتعلقة بالسياحة العلاجية، والعمل على تأهيل الكوادر الوطنية للانخراط في هذا المجال.

وقع المذكرة في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ومحمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.