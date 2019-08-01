«البيت متوحّد» تختتم النسخة الـ 2 من «نجوم المستقبل الطبي»

الممرضات الإماراتيات عقب انتهاء البرامج التدريبية | وام

Ⅶ أبوظبي - وام

اختتمت جمعية البيت متوحّد الـنسخة الثانية مـن مـبادرة «نـجوم المسـتقبل الـطبي» التي أطلقتها بـالـتعاون مـع «فـي بـي إس» للرعاية الصحية وكلية فـاطـمة لـلعلوم الصحية المنضمة للمبادرة في نسخة هذا العام.

وتهدف المبادرة إلى تحفيز الشباب الإماراتيين على الانخراط في مختلف المجالات الطبية وتوفير الموارد اللازمة وأفضل خبراء الصناعة والممارسات المتبعة عالمياً لرفد القطاع الصحي في الدولة بالكفاءات الوطنية الشابة المؤهلة.

ومثلت خمس ممرضات إماراتيات الدولة في بـرنـامـج تدريبي عن دور الممرضات في مجال البحث الطبي، وذلك من خلال العمل مع خبراء في المجال لمدة أسبوعين بشكل مكثف أعد خصيصاً لهن في الولايات المتحدة.

واستضاف مسـتشفى الأطـفال الـمشهور عـالـمياً فـي فـيلادلـفيا ومستشفى جامعة بنسلفانيا المرموقة هـذه الـمبادرة الـطبية المتميزة، حيث حصلت كـل طـالـبة عـلى بـرنـامـج تدريبي مـصمم خـصيصاً لـها لـعكس تفضيلاتها البحثية ومهاراتـها التعليمية.

وشـملت الـبرامـج الـمقدمـة عدداً مـن الـممارسـات الـطبية الأساسية مثل الأشعة والأورام وعلم الأعصاب والعلاج بالبروتون والعناية بالعظام والصيدلة، مـع التركيز بـشكل خـاص عـلى أبحاث السـرطـان.

وأعرب عـبدالله الـنيادي، عـضو مجـلس إدارة جمعية البيت مـتوحّـد، عن فخرهم بـأداء طـالـبات مـبادرة نـجوم المسـتقبل الـطبي وبـتمثيلهن المشـرف لـدولـة الإمـارات فـي الولايات المتحـدة الأمريكية، مشيراً إلى أن رؤية هؤلاء الـطالـبات الـطموحـات فـي مـجال الـطب يـحققن هـذا التفوق العلمي يـعطي ثـقة كـبيرة بالقـدرة عـلى تحقيق رؤية الـدولـة لـعام 2030 المتمثلة في زيادة عدد الإماراتيين في قطاع الصحة.

ولفت إلى أن جمعية البيت متوحّد إلـى جـانـب شـركـائـها بـ«فـي بـي إس» للرعاية الصحية وكـلية فـاطـمة لـلعلوم الصحية، تسعى لـمواصـلة تـزويـد الـطلاب الإمـاراتـيين بـفرص تنمية وتطوير مـهاراتـهم الـطبية والمساهمة فـي تـشكيل مسـتقبل الـقطاع الـطبي فـي دولـة الإمـارات، مقدماً الشكر لسفارة الدولـة في واشنطن عـلى دعـمها المستمر طوال البرنامج.