38 ألف مولود في أبوظبي خلال 2018

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشف مركز أبوظبي للإحصاء في تقرير أصدره أمس أن عام 2018 سجل 38 ألفاً و285 مولوداً حياً جديداً في إمارة أبوظبي مقابل 28 ألفاً و456 مولوداً حياً لعام 2017 بزيادة نسبتها 34.5% على مدار الـ10سنوات الماضية، وبلغ عدد المواليد المواطنين 17 ألفاً و189 مولوداً، بينما بلغ عدد المواليد غير المواطنين 21 ألفاً و36 مولوداً حياً لعام 2018.

وبحسب تقرير أصدره مركز أبوظبي للإحصاء، فقد تضاعف عدد المواليد الأحياء حوالي 3 مرات ما بين الفترة من 1977 حتى العام 2018 لتبلغ نسبة الزيادة خلال تلك الفترة 302 في المئة.

وجاءت منطقة أبوظبي في صدارة مناطق الإمارة من حيث عدد المواليد الأحياء في العام 2018 بـ57.3%، فيما جاءت منطقة العين ثانياً بـ40.1%، والظفرة ثالثاً بـ3.5%.