«إسلامية دبي» تقدم 1000 محاضرة في «التوعية الدينية»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن فعاليات برنامج التوعية الدينية للنصف الثاني من العام الجاري الذي تنظمه إدارة التثقيف والتوجيه الديني في الدائرة، ويشمل أكثر من 1000 درس ومحاضرة وخطبة وزيارة ولقاء تناقش بمجملها مواضيع دينية واجتماعية متنوعة.

ويهدف البرنامج إلى التوعية بقيم الإسلام وإرساء قواعد التسامح والوسطية بين المواطنين والمقيمين بما يعزز من الانسجام المجتمعي في دبي.

وحرصت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي على أن يتم تنفيذ برامج المحاضرات والدروس في أماكن متعددة تتوزع في جميع مناطق دبي وفي أوقات مختلفة تمتد من الصباح حتى بعد الصلوات الخمس، وذلك حرصاً من الدائرة على التواصل مع أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة، وتشمل الأماكن التي تستضيف فعاليات برنامج التوعية الدينية كلاً من المساجد والمصليات والمراكز التعليمية والمؤسسات الرسمية ومراكز تحفيظ القرآن والمراكز الصيفية والمستشفيات والمؤسسات العقابية والأندية الرياضية والثقافية والأماكن العامة.

وأشادت يسرى القعود، مديرة إدارة التثقيف والتوجيه الديني في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بالتعاون الفعّال بين الدائرة وشركائها من مختلف الجهات والهيئات الحكومية والخاصة التي تفتح أبوابها وتقدم التسهيلات لفريق عمل الإدارة لتنفيذ برامج التوعية الدينية بسهولة ويسر بما يحقق التواصل المنشود مع الفئات المستهدفة.

وقالت القعود: «تستند برامج المحاضرات والدروس التي نقدمها إلى مبادئ المنهجية والبحث العلمي وتدعم المبادرات والجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ قيم المجتمع الحضاري ذي الهوية الإسلامية في إمارة دبي». وأضافت القعود: «تعمل إدارة التثقيف والتوجيه الديني وفق رؤية واستراتيجية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الأخلاقية بين مختلف فئات المجتمع، وذلك من خلال نشر الثقافة الإسلامية، وتحصين المجتمع من الأفكار الهدامة والانحرافات السلوكية، ودفع عجلة التقدم والتميز والابتكار لدى الفئات المستهدفة بالبرنامج، ومن هذا المنطلق نحرص على تنوع المواضيع التي يتم تناولها خلال فعاليات البرنامج التي ننظمها لنتطرق لنواحٍ دينية واجتماعية وثقافية وتاريخية مختلفة».

فعاليات

يقدم فريق عمل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري محاضرات دورية في مراكز الدفاع المدني في إمارة دبي تناقش موضوعات «مرتبة الإحسان ومراقبة الله عزوجل» و«أحكام فقهية متعلقة بالعمل» و«طاعة ولي الأمر» و«التسامح». ومن جهة أخرى يواصل الدكتور عبدالحكيم الأنيس والشيخ شاه جيهان تقديم مجالس السماع بصورة منتظمة خلال النصف الثاني من عام 2019. يشار إلى أن عدد البرامج والفعاليات التي نظمتها إدارة التثقيف والتوجيه الديني خلال النصف الأول من العام الحالي وصل إلى أكثر من 2800، حيث شهدت إقبالاً وحضوراً كبيراً من الفئات المستهدفة.