«اقتصادية عجمان» تضبط 1.2 مليون سلعة مقلدة في النصف الأول

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن ضبط وإتلاف 1.2 مليون قطعة مقلدة خلال النصف الأول من العام الحالي، وتنوعت البضائع بين عطور ومستحضرات تجميل وأحذية وإكسسوارات وحقائب ومواد غذائية وأحبار وسلع مختلفة، وتقدر قيمتها بـ1.5 مليون درهم، واتخذت الدائرة الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وذلك ضمن جهودها في مراقبة أسواق الإمارة ومكافحة أي ممارسات سلبية مخالفة للقانون وتمس حقوق أصحاب العلامات التجارية، كما يأتي ذلك حرصاً على حماية المستهلكين وأفراد المجتمع من الأضرار المترتبة على تداول السلع المقلدة.

وقال عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك: «يمثل تعزيز الرقابة التجارية وحماية المستهلك هدفاً استراتيجياً رئيساً للدائرة، حيث نعمل على ترسيخ الممارسات الإيجابية في أسواق الإمارة، ومواجهة أي ممارسات سلبية تضر بحقوق العلامات التجارية والمستهلكين على حد سواء، وذلك من خلال الرقابة المستمرة للمنشآت العاملة في الإمارة، وتعزيز الوعي القانوني لدى مختلف الأطراف المعنية، إضافةً إلى الحملات الميدانية المشتركة مع مختلف شركاء الدائرة، سعياً نحو استدامة بيئة استهلاكية واستثمارية آمنة وموثوقة، تدعم النمو الاقتصادي وتحمي حقوق جميع الأطراف».

من جانبه، قال حسن علي الشحي، مدير قسم مكافحة الغش التجاري: «انطلاقاً من اختصاص الدائرة في حماية حقوق الملكية الفكرية، نقوم على مدار السنة بتنظيم جولات ميدانية لتوعية المنشآت الاقتصادية بأهم القوانين والالتزامات التي يجب مراعاتها خلال ممارسة النشاط الاقتصادي في الإمارة.