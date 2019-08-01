النقل المتكامل يمنح تراخيص مزاولة نشاط تأجير الـ«سكوتر»

المصدر: أبوظبي- وام

أعلن مركز النقل المتكامل أنه باشر منح تراخيص مزاولة نشاط تأجير الدراجات الكهربائية عديمة المقعد (سكوتر) العاملة بالبطاريات، ومن خلال التطبيقات الذكية، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى تنويع وسائل التنقل وإرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة، ترتقي بجودة الخدمات المتوقرة لأفراد المجتمع، وتدعم التوجهات نحو استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة في أبوظبي.

وتتيح الخطوة للشركات المحلية والدولية المتخصصة في هذا المجال الفرصة، لتقديم خدماتها بعد الحصول على الترخيص اللازم، وشهادات عدم الممانعة من المركز والجهات الأخرى صاحبة العلاقة. وسيكون بإمكان الشركات المعنية تقديم خدماتها، ضمن المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، في حين تشمل المرحلة الأولى منطقتي الكورنيش، وشارع خليفة بالعاصمة أبوظبي، كونها مرحلة تجريبية لمدة ستة أشهر إلى سنة.

وأشار مركز النقل المتكامل إلى أن هذه الخدمة، التي تنطلق تحت شعار خدمة «الميل الأول والأخير»، تمكن أفراد المجتمع من الوصول إلى وجهتهم النهائية بطريقة سريعة واقتصادية، باعتبار الدراجات الكهربائية وسيلة تنقل فاعلة وسهلة وصديقة للبيئة للتنقلات اليومية القصيرة للعمل والترفيه، وتربط بين مواقف حافلات النقل العام والمراكز التجارية والخدمية والسكنية والترفيهية.

الحد من الازدحام

وأوضح المركز أن الخدمة الجديدة تسهم في الحد من الازدحام المروري وتحافظ على بيئة معيشية نظيفة ومستدامة، مضيفاً أنها تأتي ضمن سعيه لتعزيز وسائل التنقل البديلة وإتاحة شتى خيارات التنقل لمستخدمي وسائل النقل العام في الإمارة، كما تعزز استخدام النقل متعدد الوسائط الانسيابي في أبوظبي.