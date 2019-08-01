«إمباور» راعٍ استراتيجي لـ «ويتيكس 2019»

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، رعايتها النسخة الـ21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2019» كراعٍ إستراتيجي، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «سعداء بالمشاركة في النسخة الـ21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة»ويتيكس 2019«، بصفتنا الراعي الاستراتيجي للمعرض؛ وذلك إيماناً منا بأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، مؤكداً أن»المعرض سيتيح الفرصة أمام المهتمين والمستثمرين في قطاعات الطاقة للاطلاع على أبرز ما وصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال«.