%97 الفصل في الدعاوى العمالية في رأس الخيمة في النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كشف المســتشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، عن إصدار 438 حكماً قضائياً، تم الفصل فيها في المحكمة العمالية على اختـــلاف درجاتها، خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 119 قضية مسجلة من العام الماضي 2018، و319 قضية تم الحكم فيها، من أصل 332 قضية سجلت خلال النصف الأول من هذا العام، وترحيل بقية القضايا المسجلة، والبالغ عددها 13 قضية، للحكم فيها بالنصــف الثاني من هذا العام، ليصل معدل الفصل في القضايا إلى 97 %.

وأوضح أحمد الخاطري أن المحاكم العمالية حققت تقدماً ملحوظاً ونتائج إيجابية، وسرعة في الفصل بالدعاوى العمالية، منذ إنشائها في عام 2015 م، بتوجيهات من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، وذلك حرصاً من سموه بالاهتمام بهذه الفئة المهمة في المجتمع، وحفظ كافة حقوقهم التي كفلها القانون لهم، وهو ما يؤكد اهتمام قيادة الدولة بالعمال، وسعيها لحفظ الحقوق وضمان حمايتهم، كما تهدف المحكمة العمالية إلى اختصار خطوات التقاضي، والسرعة في صدور الأحكام، دون الإخلال في دقة الحكم الصادر، وخفض معدل أعمار القضايا العمالية، والسرعة في تقديم الخدمات، بما يحقق إسعاد المتعاملين.

موظف شامل

وأضاف: خصصت الدائرة إلى جانب كوادرها البشرية في المحكمة العمالية، موظفاً شاملاً يلم بكافة إجراءات وسير عمل المحكمة، وذلك لتسريع وتيرة العمل، والسرعة في إنجاز المعاملات، بعدما تم انتقالها إلى مقرها الجديد في مركز الخدمة «توافق» التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأشار إلى أن عدد القضايا المسجلة خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 332 قضية عمالية، وفي الفترة نفسها من العام الماضي بلغ 916 قضية، أي بنسبة انخفاض في عدد القضايا تصل إلى 64 % مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أن فئة العمال تلقى اهتماماً كبيراً في دولة الإمارات، حيث وضعت قوانين لحماية وحفظ حقوق العمال، ورعاية مصالحهم، ما نتج عنه انخــفاض بعــدد القضايا المسجلة في المحكمة العمالية، إلى جانب ذلك، إنشاء مــراكز توافـــق المنتشرة في إمارات الدولة، والتي تهدف إلى السعي للوصول لتسوية ودية بين أطــراف النــزاع العــمالي، وتضم كفاءات لديها القدرة على التوفيق والإصلاح بين أطراف الدعوى، الأمر الذي ساهم بشكل ملحوظ في إعداد الدعاوى المحالة على المحاكم العمالية، فضلاً عن انخفاضها.