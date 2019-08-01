شرطة أبوظبي تناقش الحماية من المواد الخطرة مع التشيك وإيطاليا

المصدر: أبوظبي- البيان

بحثت شرطة أبوظبي تعزيز التعاون الأمني مع الأجهزة الشرطية المختصة في التشيك وإيطاليا بمجالات الحماية من المواد الخطرة والاطلاع على أبرز المستجدات، التي تعزز الارتقاء بتطوير العمل الشرطي والأمني.

وكان وفد من مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي قام بزيارة لمركز التدريب المشترك لحلف الناتو للمواد الخطرة في جمهورية التشيك. وأوضح المقدم محمد إبراهيم الصاحي مدير إدارة التعامل مع المواد الخطرة بمديرية الطوارئ والسلامة العامة أن الزيارة ركزت على بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين وتبادل الخبرات في مجالات الحماية من المواد الخطرة.

كما قام الوفد بزيارة لجامعة روما تورفيرغاتا في إيطاليا، لتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع شرطة أبوظبي ومركز دفاع مدني روما، ومدرسة تدريب القوات المسلحة.