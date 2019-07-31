تركي الدخيل: العلاقات السعودية – الإماراتية تنطلق من أسس اجتماعية وسياسية مشتركة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد تركي الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، أن العلاقات السعودية – الإماراتية تنطلق من أسس اجتماعية وسياسية مشتركة، برهنت عليها التفاهمات المباشرة التي طبعت علاقة البلدين الشقيقين، منذ السنوات الأولى لتأسيس دولة الاتحاد وحتى قيام دولة الإمارات.

وأضاف تركي الدخيل خلال المحاضرة - التي ألقاها مساء اليوم الأربعاء، في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تحت عنوان: "العلاقات السعودية – الإماراتية في ضوء التحديات المشتركة"، أن التوافق السياسي الراهن بين البلدين، قد تبلور منذ ستينات القرن الماضي، وتعزز لاحقاً في أكثر من مناسبة، كالتنسيق لدعم جمهورية مصر العربية في حرب 1973، وحرب تحرير الكويت 1991، والموقف المشترك من أحداث 2011 في بعض الدول العربية؛ كما تعزز أكثر، بمشاركة البلدين في عاصفة الحزم لدعم الشرعية في اليمن الشقيق.