السعودية_تحب_الإمارات يتصدر تويتر

المصدر: البيان الإلكتروني

احتل وسم #السعودية_تحب_الإمارات المركز الأول في قائمة ترند الإمارات، ليحقق عدد مشاهدات تزيد على 64 مليون مشاهدة حول العالم.

وعبر نشطاء سعوديون على موقع التدوينات "تويتر" عن حبهم ومشاعرهم المفعمة تجاه دولة الإمارات عبر الهاشتاج #السعودية_تحب_الإمارات والذي تصدر قائمة الأعلى تداولاً، حيث ركّز معظم المغردين على وحدة الدم والمصير، مؤكدين "دمنا واحد والمصير واحد والهدف مشترك"، وأضاف البعض الآخر بـ"نحن لكم حزام ظهر"، وتذكر آخرون الماضي مؤكدين "السابقون قالوها نحن معاً وسنظل معاً أبداً ودايماً ولا يستطيع أحد أن يفرقنا".

وأضاف البعض "السعودية والإمارات بلد واحد، وشعب واحد، يجمعهما الهدف الواحد، والمصير المشترك نسأل الله أن يديم المحبة بين شعبيهما وقيادتيهما".. ما يؤكد العلاقة المتينة والوطيدة التي ترابط الشعبين الإماراتي والسعودي.