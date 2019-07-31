محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، اتصالا هاتفيا من إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا الصديقة.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال علاقات الصداقة القوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتناول سموه والرئيس الفرنسي مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات والمستجدات، وأكدا أهمية التنسيق والتشاور وتكثيف الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.