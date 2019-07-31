محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

جرى خلال الاتصال بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الامارات وجمهورية باكستان وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال آفاق التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق سموه ورئيس وزراء باكستان الى التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حولها، وأكدا أهمية تكثيف الجهود والمساعي المشتركة لتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.