شرطة دبي تسعد موظفَين من أصحاب الهمم بمساكن جديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

في بادرة إنسانية لافتة، استكملت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، إجراءات الحصول على مساكن جديدة لاثنين من موظفيها من أصحاب الهمم، وسلّمتهما مفاتيح المسكنين الجديدين التابعين لمشاريع شرطة دبي في مقر عملهما.

وجاءت هذه المبادرة في إطار توجهات شرطة دبي لإسعاد موظفيها، لاسيما أصحاب الهمم، وتماشياً مع التطلعات والرؤى المستقبلية لحكومة دبي والخاصة بمؤشرات السعادة.

وبحضور اللواء عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، سلم العميد عبدالله حسين خان أهلي، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات بالنيابة، العريف أول عبد الله سعيد فريد، من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ مفاتيح مسكنه الجديد.

كما وسلم العميد عبدالله حسين خان أهلي، بحضور العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك مدير مركز الراشدية، الموظف في المركز، نبيل محمد، مفاتيح مسكنه الجديد.

وأكد العميد عبدالله حسين، إن شرطة دبي تحرص على إسعاد كافة الموظفين، وأن الموظفين من فئة أصحاب الهمم يحظون برعاية واهتمام كبيرين وبمتابعة مستمرة من سعادة اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يوجه باستمرار بتذليل العقبات التي قد تواجههم، وتقديم كل الوسائل والخدمات لسعادتهم، وإطلاق المبادرات التي من شأنها أن ترفع مستوى سعادتهم ورضاهم الوظيفي.

من جانبهما، قدم المستفيدان من هذه المبادرة شكرهم وتقديرهم للقيادة العامة لشرطة دبي، معربين عن سعادتهما البالغة بهذه المبادرة وأثرها الإيجابي عليهما.