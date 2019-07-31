جامعة الوصل تقبل الطلاب من جميع الجنسيات في برنامج الدراسات العليا

المصدر: وام

وافق مجلس أمناء جامعة الوصل بدبي خلال اجتماعه الأول للعام الجامعي 2018/2019 على قبول الطلبة من جميع الجنسيات في برنامج الدراسات العليا ابتداءً من العام الجامعي 2019/2020 بعد أن كان القبول في هذا البرنامج مقتصراً على الطلبة المواطنين وطلبة دول مجلس التعاون الخليجي.



ترأس الاجتماع معالي جمعة الماجد رئيس المجلس وعضوية كل من أحمد حميد الطاير وأحمد عتيق الجميري و محمد عيسى السويدي و الدكتور محمد سالم المزروعي والدكتور جمال محمد المهيري والدكتور محمد عبد الرحمن مدير الجامعة.



وصرح الدكتور محمد عبد الرحمن مدير الجامعة أن المجلس اتخذ هذا القرار بعد الإقبال الذي شهدته عمادة الدراسات العليا على برامجها ..مضيفا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الجامعة خلال السنوات القادمة والتي سيتم فيها الإعلان عن سلسلة من البرامج والتخصصات الجديدة.



واوضح ان الجامعة اتخذت هذا القرار بعد الانتهاء من كافة مستلزمات العملية التعليمية من قاعات دراسية ذكية لطلبة الدراسات العليا وقاعدة بيانات بحثية متطورة واستقطاب نخبة من الأساتذة، فضلا عن فتح خطوط التواصل مع العديد من المؤسسات الأكاديمية بالدولة وخارجها خدمة لهذه الغرض.



وذكر ان الجامعة ستقوم بإنشاء مركز للتعليم المستمر من أجل بناء نظام تعليمي مستمر وابتكاري يلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية والمتجددة ويُمكّن طلبة الجامعة ويرفع من كفاءتهم بصورة مستمرة ، كما سيتم إطلاق تخصصات جديدة في العام الجامعي 2020/2021 وهي برنامج البكالوريوس في علوم المكتبات والمعلومات ، وبرنامج الماجستير في علوم



المكتبات والمعلومات ، وبرنامج الماجستير في التمويل والمصارف الإسلامية .



من جانب آخر اعتمد المجلس منح الدرجات العلمية للمتخرجين والمتخرجات من طلبة البكالوريوس في الجامعة للعام الجامعي 2018/2019 ، والبالغ عددهم /131/ طالب وطالبة، منهم/ 111 /طالبة و/20/ طالب في برنامجي الدراسات الإسلامية واللغة العربية وآدابها، كما اعتمد المجلس تخريج /7 / طالبات في برنامجي الماجستير والدكتوراه منهن طالبة واحدة



في الماجستير و /6/ طالبات في الدكتوراه.