اطلاق منحة معلم المستقبل للمقيمين

أطلقت وزارة التربية والتعليم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة منحة المستقبل لتخصص الرياضيات والكيمياء والفيزياء للمقيمين، ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي في تويتر شروط القبول للمنحة وتتضمن مايلي :

1- أن يكون الطالب مقيماً في الإمارات العربية المتحدة في آخر 3 سنوات وحاصل على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها من أحدى المدارس المعتمدة داخل الدولة.

2- ألا يزيد العمر على 20 عاماً .

3- حديث التخرج من الثانوية العامة.

4- ألا يقل معدل درجات الطالب عن 95% في الثانوية العامة ومايعادلها.

5- استيفاء جميع شروط القبول الخاصة بجامعة الإمارات العربية المتحدة.

6- التفرغ للدراسة بدوام كامل.

7- الحصول على 1250 في امتحان EMSAT أو مايعادله.