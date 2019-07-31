انطلاق الدورة السادسة من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

انطلقت صباح اليوم فعاليات مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2019 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والذي تنظمه دائرة التنمية السياحية في عجمان، على مدى 4 أيام وذلك وينتهي في الثالث من اغسطس الجاري أغسطس في قاعة الإمارات للضيافة ، حيث شهد في يومه الأول عددا كبيرا من الحضور ، اضافة الى ازدياد في عدد المشاركين .

ونجح المهرجان في تعزيز مكانته كوجهة مهمة على خريطة السياحة التراثية المحلية وبات مهرجان ليوا للرطب محل استقطاب سياحي لإمارة عجمان وموعدا سنويا لعشاق التراث والمهتمين بخيرات الإمارات ورطبها، حيث يهدف المهرجان ببُعده التراثي والثقافي والاقتصادي إلى تعزيز مكانة إمارة عجمان في مجال سياحة المعارض والفعاليات ، كما سوف يشهد مسابقات عديدة تصل قيمة جوائزها إلى نحو 420 ألف درهم سوف يتم توزيعها على حوالي 90 فائزاً وفائزة في مختلف الفئات والمسابقات ، اضافة الى مسابقة العسل والتي تنظم لأول مرة.

وقال صالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان : "ان مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل اصبح محطة تراثية وثقافية سنوية انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية لإمارة عجمان ولدائرة التنمية السياحية بعجمان بدعم الموروث التاريخي والتراثي للدولة وتنظيم المعارض المتخصصة بما يحقق تعزيز الحركة السياحية للإمارة من المواطنين والزوار والمقيمين والسياح، فقد أضحى المهرجان ملتقى دائم للمزارعين والزوار من كافة الفئات ومختلف الجنسيات، لذلك نحرص في دائرة التنمية السياحية على تنظيم نسخة متميزة عن الدورات السابقة من خلال فعاليات جديده كل عام، ولهذا قمنا بالاعداد المسبق لهذا المهرجان ومعالجة كافة التحديات التي واجهناها في الدورات السابقة".

واضاف الجزيري : "هناك العديد من الفقرات التراثية والندوات القيمة والفعاليات الثقافية التي سيتم تنظيمها على هامش المهرجان خلال الدورة الحالية لذلك نتوقع ان تكون نسخة 2019 هي النسخة الاكثر تميزا خاصة انها ستحتضن ولاول مره مهرجان عجمان للعسل ومن هنا ندعو الجميع افرادا وعائلات لزيارة المهرجان والاستمتاع بفعالياته المتنوعة".

ومن جانبه كشف سعود الجسمي مدير قسم الفعاليات في دائرة التنمية السياحية في عجمان عن مسابقات مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2019 وعن شروط المشاركة في هذه المسابقات التي تصل قيمة جوائزها إلى نحو 420 ألف درهم سوف يتم توزيعها على حوالي 90 فائزاً وفائزة في مختلف الفئات والمسابقات ، مبينا ان الدائرة اعتمدت 4 مسابقات أساسية تشرف عليها لجنة تحكيم يومياً ضمن فئات ومناطق جغرافية مختلفة من أهمها مسابقة مزاينة الرطب التي تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق جغرافية رئيسية هي إمارة عجمان، والمناطق الشمالية، وباقي المناطق، وشملت هذه الجائزة عدة فئات بحسب أنواع التمور الأكثر شهرة في دولة الإمارات وهي بومعان، وخضري، والشيشي، وخلاص، والنخبة، وفرض، والبرحي، وخنيزي، ولولو.

وكشف كذلك عن مسابقة العسل التي تعتبر من المسابقات الجديدة التي تم اعتمادها لأول مرة في المهرجان، حيث تم تخصيص نحو 40 ألف درهم سيتم توزيعها على 12 فائزاً وفائزة على مدى أيام المهرجان، بينما تضمنت مسابقة الحمضيات والفواكه أربع فئات هي سلة الليمون، وسلة المانجو، وسلة اللوز، وسلة الحمضيات، بالإضافة إلى مسابقة الطبخ الذي شملت فئات الطبخ الشعبي والطبخ المعاصر.