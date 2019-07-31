«تنمية المجتمع بأبوظبي» تعرّف بخدمات الرعاية الاجتماعية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي ورشة عمل للتعريف بخدمات الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي.

وتأتي ورشة العمل استمراراً للجهود التي تبذلها دائرة تنمية المجتمع للتعريف بمهامها، كما تعكس الدور المناط بالدائرة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، حيث تسعى إلى توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع.

وناقشت الورشة التي امتدت لثلاثة أيام، وحضرها ممثلو عدد من الجهات الحكومية إضافة إلى مختصين في مجال الرعاية الاجتماعية، الأنظمة والمعايير الخاصة وآلية ترخيص المنشآت والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية.

واستعرضت دائرة تنمية المجتمع متمثلة في إدارة جودة الرعاية الاجتماعية، التطلعات الاستراتيجية لخدمات الرعاية الاجتماعية، والسياسات الخاصة بالمنشآت العاملة والمهنيين العاملين في هذا المجال، حيث تعمل الدائرة على تطوير التشريعات والأنظمة الخاصة بترخيص مهنيي ومنشآت الرعاية الاجتماعية.

كما استعرضت الدائرة النموذج التشغيلي الخاص بالعمليات الإدارية لخدمات الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى الأطر الخاصة بتطوير هذا المجال باعتباره ركيزة أساسية تضمن تطبيق أنظمة ومعايير تضمن جودة عالية لخدمات القطاع الاجتماعي. وأكدت دائرة تنمية المجتمع، أن ورشة العمل تعد منصّة تم خلالها التعريف بمفاهيم ومعايير تطبيق خدمات الرعاية الاجتماعية في أبوظبي.

وأضافت الدائرة أنها تعمل على وضع المعايير وآليات التطبيق المعنية بالمنشآت والمهنيين العاملين في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى تقييم قدرات المهنيين العاملين في القطاع وتنفيذ برامج تنمية قدراتهم ومهاراتهم.