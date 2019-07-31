القنصل السوداني يشيد بمشروعات سعيد لوتاه الخيرية

المصدر: دبي - البيان

أشاد القنصل العام لجمهورية السودان في دبي غانم أحمد يحيى، بالخدمات الجليلة التي يقدمها سعيد بن أحمد لوتاه لشعب السودان، خاصة الشرائح الضعيفة من خلال عدة مشاريع خيرية أسسها لوتاه في السودان. جاء ذلك خلال استقبال سعيد لوتاه للقنصل السوداني.

وأشاد القنصل بأبرز المشاريع وهي مشروع السكن المنتج بولاية الجزيرة وولاية نهر النيل ومسلخ لوتاه الحديث بولاية كسلا ومشروع إنماء الصدقات.

وفي السياق، استقبل سعيد لوتاه الدكتور عبد المنعم الطيب وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، وتبادلا الحديث حول الشأن الخيري.