300 مبادرة مجتمعية نفذتها «كهرباء دبي» منذ 2013

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لــ «البيان» أن عدد المبادرات المجتمعية التي نفذتها الهيئة أكثر من 300 مبادرة منذ سنة 2013 وحتى الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن هدف إسعاد المجتمع يأتي ضمن رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية، حيث نسعى إلى تحقيقه عن طريق إطلاق برامج إسعاد المجتمع والمبادرات المجتمعية وتنفيذها وتقييمها وتحسينها، ويهدف ذلك، إلى ربط جميع برامج إسعاد المجتمع مع المبادرات المجتمعية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الواردة في منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي وخطة دبي 2021. وتعمل الهيئة وفق منهجية من العمل المؤسسي المتكامل لخدمة المجتمع وتعزيز التكاتف والتلاحم بين جميع أفراده، وتطلق مبادرات مجتمعية ضمن إطار عمل مؤسسي ومنظومة متكاملة.

شركاء

وقال تتعاون الهيئة مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين والرئيسيين من الدوائر الحكومية والقائمين على تنفيذ الأجندة الحكومية في مجال المسؤولية المجتمعية، القطاع الخاص، الجمعيات الخيرية وجمعيات تأهيل وتدريب أصحاب الهمم. وأبرز الشراكات المجتمعية هي مع بلدية دبي في حملة نظفوا العالم، ومع دائرة الأراضي والأملاك في حملة لماذا نحتفظ بها، ومع مؤسسة نور دبي في مشروع نور دبي وغيرها، وبلغ عدد الشركاء الكلي الداعمين للمبادرات 51 شريكاً في 2018، لتسجل محفظة الشركاء تزايد ملحوظ حيث كان عدد الشركاء الكلي الداعمين للمبادرات 38 شريكاً في عام 2013.

قياس

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بقياس سعادة المجتمع عن طريق جهة محايدة تشرف عليها الهيئة والتي تسعى لقياس التغذية الراجعة من عدة فئات مجتمعية مثل المؤسسات والأفراد وأصحاب الهمم وأهالي أصحاب الهمم، مبيناً أن جهود الهيئة في مجال المسؤولية المجتمعية خلال السنوات الماضية أسهمت في رفع نسبة سعادة المجتمع من 82% في 2013 إلى 90.04% خلال عام 2018 ولا تزال الجهود قائمة لتحقيق نسب أعلى خلال العام الجاري.

وأوضح الطاير أن المجموع الإجمالي لعدد الساعات التطوعية في المبادرات المجتمعية لأصحاب الهمم في هيئة كهرباء ومياه دبي وصل إلى 15,091 ساعة، استفاد منها 17,332 شخصاً من أصحاب الهمم أو ممن لهم أقارب من أصحاب الهمم. ومن أهم المبادرات المجتمعية الدامجة لأصحاب الهمم التي أطلقتها الهيئة: عمرة التسامح، تطوع خير في مركز المشاعر الإنسانية، مركز ديوا للابتكار وغيرها الكثير.

كما أطلقت الهيئة العديد من المبادرات المبتكرة والذكية مثل مبادرة «أشّر» للمحادثة الفورية المرئية باستخدام لغة الإشارة، للتواصل المباشر مع موظفي مركز الاتصال في الهيئة. وأطلقت الهيئة مبادرة «أبشر» تحت إشراف فريق عمل من الموظفين المؤهلين في إدارة الموارد البشرية الذين يقدمون الدعم للموظفين أصحاب الهمم في الهيئة مما يسهل عملية اندماجهم في بيئة العمل وتمكينهم الوظيفي، مع توفير خط ساخن وبريد إلكتروني خاص لتسهيل إجراءاتهم اليومية. وتم تكريم هذه المبادرة خلال المؤتمر الدولي الأول للتوظيف الدامج والتعليم المهني. وتقدم الهيئة الرعاية لمعرض «إكسبو أصحاب الهمم» السنوي الذي يوفر منصة للدوائر الحكومية والمؤسسات للتعرف على الحلول الذكية والتقنيات الجديدة والخدمات التي توفرها المؤسسات العالمية في هذا المجال.

10 برامج

وقال بلغ عدد المبادرات والرعاية المجتمعية الخاصة بأصحاب الهمم التي نفذتها الهيئة خلال العام الماضي، 10 برامج، بواقع 7 رعايات و3 مبادرات مجتمعية. وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن دور الهيئة كجهة داعمة لأصحاب الهمم 90.26% في عام 2018.

أصحاب الهمم

ومن مبادراتنا في هذا المجال تأهيل المباني والمرافق لتكون صديقة للمتعاملين من أصحاب الهمم، وتطوير الخدمات الذكية لضمان سهولة الوصول لهم على اختلاف إعاقاتهم.

وتوفر الهيئة مرافق وخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وتتطابق مع كود دبي للبيئة المؤهلة بما يضمن توفير تجربة سلسة ودامجة، حيث أعادت تصميم مراكز إسعاد المتعاملين لتكون سهلة لهم، كما تقدم العديد من الخدمات، مثل صف السيارات المجانية في جميع مراكزها، وتوفر لهم مواقف مخصصة وكراسي متحركة، ونظام تلمس الطريق لذوي الإعاقة البصرية وموظفين يجيدون لغة الإشارة، ومنفذ خدمة خاص متكامل مع أولوية تقديم الخدمة لهم، فضلاً عن توفير أدلة المتعاملين وكتبيات نصائح الترشيد بلغة «برايل»، ومبادرات أخرى تسهيل حصولهم على المعلومات وفقاً لمعايير خدمات حكومة دبي الذكية، وضمن مبادرة مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي الاستشاري لأصحاب الهمم، قامت الهيئة برعاية ونشر قصة قصيرة للموظفة هيفاء حداد بعنوان «كم أحب المدرسة»، حيث تولي الهيئة اهتماماً كبيراً لتطوير وصقل مواهب وقدرات موظفيها، والعمل على تشجيعهم وتطوير قدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات.

ويوجد لدى الهيئة ما يزيد على 20 مدرباً من ذوي الكفاءة للتدريب على حقيبة «سند» لتدريب المدربين على فن التعامل مع أصحاب الهمم، وتحتوي على 3 أجزاء رئيسية تشمل: المحتوى العلمي، والدليل التدريبي، ومذكرة المتدرب، إلى جانب نماذج التقييم القبلي والبعدي، والبطاقات التدريبية، والقرص المدمج الخاص بالحقيبة. وقد أعد الحقيبة مختصون في مجال الإعاقة بهيئة تنمية المجتمع، كما تم اعتماد محتواها العلمي من قبل جامعة الإمارات.

تطوير

قال سعيد الطاير نحرص على صياغة وتطوير استراتيجية إسعاد المجتمع لترسيخ أهداف العمل الأساسية السابقة وتعزيز الهوية الوطنية، حيث تفخر الهيئة بالمشاركة في يوم التراث، واليوم الوطني، ويوم اللغة العربية ويوم العلم. كما نقوم بتنظيم العديد من الفعاليات مثل أسبوع الصحة والسلامة، وبرامج التوعية الداخلية، والتدريب الصيفي لطلاب المدارس وحملة «الأحياء السكنية».