تنظيم معسكر التميز الأول للفئات المستقلة

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «معسكر الفئات المستقلة» الأول، على مدى يومين في مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي في الحضيبة، وذلك بهدف تعزيز وضمان جهوزية الهيئة للمشاركة في الفئات المستقلة ضمن الدورة 22 من برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في فبراير 2020.

ويأتي تنظيم الهيئة لهذا المعسكر ضمن جهود تلبية متطلبات معايير جوائز الفئات المستقلة في منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي، والتي تستند إلى أسس مبتكرة تعزز مفاهيم التميز والتفكير الإبداعي والتحفيز الوظيفي.

رؤية

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تسعى إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في استشراف وصنع المستقبل، وتسخير الإبداع والتميز في عمل الهيئة اليومي للارتقاء بالأداء والكفاءة والخدمة إلى أعلى المعدلات، ومواكبة التطورات التقنية الهائلة عبر توفير بيئة محفزة وإبداعية ونوعية، تهدف إلى استنباط أفضل الحلول الخلاقة.

وأعرب الطاير عن خالص امتنانه وعرفانه على الجهود التي يبذلها كل العاملين في هيئة كهرباء ومياه دبي، وإسهامهم في التقدم الذي تحرزه الهيئة في كل المجالات، الأمر الذي أهلها إلى أن تصبح نموذجاً يحتذى به في مجال العمل الحكومي، وإعطاء الهيئة المكانة التي تستحقها من بين أفضل المؤسسات المزودة للخدمات على الصعيدين المحلي والعالمي. أن كل الإنجازات التي حققتها ولاتزال تحققها الهيئة هي نتاج عمل جماعي تحقق بفضل سواعد وعقول موظفي الهيئة وموظفاتها.

يذكر أن الهيئة فازت بست جوائز في الدورة الحادية والعشرين من برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 2018، تضمنت جائزة «دبي الخير» و«الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم»، و«أفضل نتيجة في دراسة سعادة المتعاملين»، و«المبادرة الإدارية المُبتكرة»، إضافة إلى «وسام دبي لأفضل موظف في المجال الميداني» ووسام «الجندي المجهول».