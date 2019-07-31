«التربية» أكثر الوزارات تلقياً لأسئلة أعضاء «الوطني»

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

أكدت بيانات المجلس الوطني الاتحادي الصادرة بشأن الأنشطة خلال الفصل التشريعي السادس عشر، أن وزارة التربية والتعليم كانت أكثر الوزارات تلقياً للأسئلة بواقع 32 سؤالاً، تلتها وزارات تنمية المجتمع، والصحة ووقاية المجتمع، والمالية.

ووفقاً للجدول البياني الذي نشره المجلس الوطني الاتحادي على صفحته الإلكترونية (www.almajles.gov.ae)، فقد وجه أعضاء المجلس 218 سؤالاً خلال الفصل التشريعي السادس عشر، توزعت على الأدوار الأربعة، حيث وجه الأعضاء خلال الدور الأول 60 سؤالاً خلال الدور التشريعي الأول، منها 7 أسئلة لكل من وزارة الداخلية، والصحة ووقاية المجتمع، وتطوير البنية التحية، والمالية، و6 أسئلة لكل من وزارة التربية والتعليم، وتنمية المجتمع، و5 أسئلة إلى وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، و4 أسئلة لوزارة الاقتصاد، و3 أسئلة لوزارة المجلس الوطني الاتحادي، ووزارة الطاقة والصناعة، وسؤالان اثنان لكل من وزارة التغير المناخي والبيئة، والموارد البشرية والتوطين.

الدور الثاني

وشهد الدور الثاني تقديم 65 سؤالاً، منها 8 أسئلة لكل من وزارة المجلس الوطني الاتحادي، والصحة ووقاية المجتمع، و7 أسئلة إلى وزارة الاقتصاد، و6 أسئلة لكل من وزارة التربية والتعليم، وزارة السعادة، وتنمية المجتمع، و5 أسئلة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، و3 أسئلة لكل من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والتغير المناخي والبيئة، وتطوير البنية التحتية، وشؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسؤالان إلى وزارة المالية، ووزارة العدل، وسؤالان إلى وزارة الداخلية وسؤال واحد إلى وزارة الطاقة والصناعة.

الدور الثالث

أما الدور الثالث فقد سجل 65 سؤالاً، منها 15 سؤالاً إلى وزارة التربية والتعليم، و12 سؤالاً إلى وزارة المالية، و7 أسئلة لكل من وزارة تنمية المجتمع، وشؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، و3 أسئلة إلى وزارة الداخلية، وسؤالان اثنان لكل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والتغير المناخي والبيئة، وشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسؤال واحد لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

الدور الرابع

وشهد الدور الرابع تقديم الأعضاء 28 سؤالاً، منها 5 أسئلة لكل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، و4 أسئلة لوزارة المجلس الوطني الاتحادي، و3 أسئلة لكل من وزارة تنمية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وسؤالان اثنان لوزارة تطوير البنية التحتية، وشؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسؤال واحد لكل من وزارة الطاقة والصناعة، والمالية، والعدل، والثقافة وتنمية المعرفة.

وشملت الأسئلة عدداً من الهيئات والمؤسسات الاتحادية المرتبطة بـ15 وزارة شملت التربية والتعليم، والاقتصاد، والمالية، والطاقة والصناعة، تطوير البنية التحتية، الصحة ووقاية المجتمع، والتغير المناخي والبيئة، والداخلية، وشؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ووزارة المجلس الوطني الاتحادي، وتنمية المجتمع، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والموارد البشرية والتوطين.

جلسات

وبلغ الزمن المستغرق لعقد جلسات المجلس الـ«70» على مدى أربعة أدوار انعقاد ما يقارب من «346» ساعة، فيما شهدت الجلسة الأخيرة منه توجيه 28 سؤالاً للحكومة في سابقة برلمانية هي الأولى منذ تأسيسه، الأمر الذي يجسد حرص المجلس على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية في مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة إلى ممثلي الحكومة.

قضايا

وتصدرت القضايا المتعلقة بالتعليم والتوطين والشؤون الخدمية والاجتماعية والمعاشات، اهتمام أعضاء المجلس بتوجيه أكثر من 170 سؤالاً من مجمل الأسئلة الموجهة خلال الأدوار الأربعة للفصل التشريعي السادس عشر، والتي تبنى بشأنها توصياته ورفعها للحكومة.

اختصاصات

تأتي أسئلة أعضاء المجلس الوطني ضمن اختصاصات المجلس الدستورية كسلطة تشريعية تمارس الاختصاص الرقابي من خلال أدوات محددة هي: طرح موضوعات عامة للمناقشة وإبداء التوصيات، وتوجيه أسئلة إلى ممثلي الحكومة، والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكومية اتحادية.