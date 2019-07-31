شرطة عجمان تحقّق 7 دقائق للاستجابة في البلاغات المهمة

المصدر: عجمان - البيان

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بجهود الضباط المبذولة في تعزيز الأمن والأمان ودعم ريادة وتميز دولة الإمارات من خلال تحقيق 7 دقائق للاستجابة في البلاغات المهمة والتي تدعم تحقيق مؤشر زمن الاستجابة، لتضاف إلى سلسلة إنجازات القيادة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة القيادة العليا الداخلية بشرطة عجمان، بحضور العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد محمد مبارك الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والعميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء ومدراء الإدارات ونوابهم وعدد من الضباط وصف الضباط بشرطة عجمان.

وتم في الاجتماع مناقشة مؤشرات الأجندة الوطنية الداعمة لتميز دولة الإمارات بين دول العالم، وتعزز الحفاظ على مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه من خلال توفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع، إضافة إلى الاطلاع على نتائج وقياس الأداء للنصف الأول من عام 2019، هذا وتطرق المجتمعون إلى التحديث على شروط تقييم الأداء الوظيفي لعام 2019، واستعراض إنجازات الوحدات الاستراتيجية في جميع إدارات وأقسام الشرطة.

وفي ختام الاجتماع دعا اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي إلى بذل كل الجهود الممكنة، وإعداد الخطط وتنفيذ المبادرات التي تدعم تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية، متمنياً لهم دوام التوفيق في حياتهم المهنية.