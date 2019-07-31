محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع ماليزيا

المصدر: كوالالمبور - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في مقر إقامته في العاصمة كوالالمبور، كلاً من مخريز مهاتير كبير الوزراء في ولاية قدح الشمالية الماليزية نائب رئيس حزب وحدة أبناء الأرض الماليزي «برساتو»، ومرزوقي يحيى نائب وزير الخارجية أمين عام الحزب، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه حالياً إلى ماليزيا الصديقة.

وبحث سموه والمسؤولان الماليزيان خلال اللقاء تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، والعمل على فتح مجالات جديدة للتعاون والعمل المشترك الذي يحقق التنمية والتقدم وبناء مستقبل مزدهر للأجيال، كما تبادلوا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان خلال اللقاء «أن علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا حيوية وتشهد نمواً متواصلاً مدعوماً بإرادة سياسية ومقومات اقتصادية، مشيرين إلى أن علاقات البلدين تقوم على أسس قوية من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، كما تجمعهما قواسم مشتركة عديدة خاصة في رؤيتهما للتنمية الاقتصادية المستقبلية».

إلى ذلك استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في مقر إقامته في كوالالمبور، محمد أزمين علي وزير الاقتصاد في ماليزيا، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه حالياً إلى ماليزيا الصديقة.

وبحث سموه والوزير محمد أزمين علي علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا، وإمكانات تعزيزها في مختلف الجوانب، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والعمل المشترك، كما استعرضا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاءين معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وخالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا، وسلطان راشد الشامسي مدير تنفيذي في ديوان ولي عهد أبوظبي.