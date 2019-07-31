الزيودي يبحث تطوير التعاون الزراعي والبيئي مع اليابان

المصدر: دبي - البيان

اختتم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، زيارة رسمية إلى اليابان امتدت في الفترة من 26 إلى 29 يوليو الجاري، لبحث وتعزيز سُبل التعاون والعمل المُشترك بين الجانبين في القطاعين الزراعي والبيئي.

وخلال زيارته عقد معالي الدكتور الزيودي مجموعة من اللقاءات رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين والجهات المختصة بالقطاعات الزراعية والموارد السمكية وغيرها، والاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة المبتكرة للتطوير وتحقيق الاستدامة في هذه القطاعات.

حضر الاجتماعات خالد بن عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان، وأعضاء السفارة.

تبادل الخبرات

وأكد معالي الدكتور الزيودي عمق العلاقة مع دولة اليابان في العديد من القطاعات، وبالأخص الاقتصادية، لافتاً إلى أن الإمارات تتطلع لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الجانب الياباني في القطاعين الزراعي والبيئي، إضافة لاستكشاف فرص تعزيز استثمارات قطاع الأعمال الإماراتي في اليابان، وخاصة تصدير التمور ومشتقاتها.

وقال معاليه في لقاءات رفيعة المستوى مع وزير البيئة يوشياكي هارادا، وميتسوهيرو ميابوشي وزير دولة لشؤون المستهلك والأغذية، وكوجيرو تاكانو نائب الوزير البرلماني لوزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية، إن تعزيز التعاون الدولي والاطلاع على التجارب والخبرات الناجحة يمثل إحدى الآليات الفعّالة التي تعتمدها دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى القطاعات كافة.

شراكة

وأوضح معاليه أن العلاقة بين الإمارات واليابان تشهد نمواً يصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما أن قطاعي الزراعة والبيئة لهما دور رئيس في هذه العلاقة، مضيفاً أنه خلال الزيارة تم الاجتماع مع عدد من الشركات اليابانية والاطلاع على خبراتها بما يسهم في تعزيز علاقات الأعمال بين البلدين.

رافق معاليه خلال الزيارة صلاح عبد الله الريسي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة، وممثلون عن شركات القطاع الخاص الإماراتية.

وفي اجتماعه مع يوريكو كويكي حاكم طوكيو ناقش معالي الدكتور الزيودي تعزيز العلاقات المشتركة، وفرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والتوأمة بين أبوظبي وطوكيو، كما تطرق إلى تعزيز التعاون الثنائي الاستراتيجي بين الدولتين في لقائه مع سايتو كن أمين عام رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية الإماراتية.

وفي اجتماعه مع كانكي إيشيرو، نائب وزير البيئة البرلماني الياباني، تناول معالي الدكتور الزيودي سبل تعزيز التعاون في مجال إدارة النفايات وجودة الهواء، والحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استدامته.

كما اطلع معاليه على أحدث تكنولوجيات التعامل مع المنتجات الزراعية وتجارة الأسماك خلال زيارته إلى شركة «كيبون» للأغذية المحدودة، وسوق الجملة والأسماك المركزي في «تويوسو» بمدينة طوكيو.

وزار معاليه والوفد المرافق له مصنع شركة «تايكيشا» المتخصص في التقنيات الزراعية الحديثة، وشركة «ميبيول» المتخصصة في تقنيات الزراعة الحديثة، ومعهد اقتصاديات الطاقة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

زيارات ميدانية

تضمن جدول الأعمال زيارات ميدانية إلى مزرعة «تكنو فارم كيهانا» أكبر مزرعة عامودية أوتوماتيكية في العالم، حيث اطلع معاليه مع الوفد المشارك من شركة «مدار» الإماراتية على التقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة العامودية التي تسهم في تسريع عملية الإنتاج الغذائي ورفع الجودة المنتج النهائي.