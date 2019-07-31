إنجاز الخطة المتكاملة للخدمات الطبية في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - وائل نعيم

انتهت هيئة الصحة في دبي من تنفيذ خطة متكاملة لتقديم أحدث وأفضل الخدمات الطبية خلال معرض إكسبو 2020 دبي، بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، والجهات الحكومية، ذات العلاقة، وأنجزت الهيئة إنشاء مراكز صحية ضمن خطتها للاستعداد للحدث العالمي، وبدأت بالفعل في تقديم خدماتها، وسيقوم مركز الطوارئ في مقر إكسبو الذي بدأ العمل بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة في دبي والإمارات.

أعلن ذلك معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة أمس للإعلان عن تفاصيل المؤتمر العالمي الخامس لطب الطوارئ، الذي ستستضيفه دبي خلال الفترة من 20 إلى 24 من أكتوبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي، وبمشاركة أكثر من 2000 من الأطباء والمختصين، والخبراء، وممثلي المعاهد الأكاديمية العالمية، وأصحاب القرار في المؤسسات الطبية، والممرضين، والمسعفين، وطلاب الطب العاملين في مجال الإصابات وطب الطوارئ والحالات الحرجة.

وأوضح القطامي أن الهيئة شكلت لجنة عالية المستوى، للإعداد والاستعداد لمعرض إكسبو، الذي سيشهد ملايين الزائرين إلى دبي، تضم القطاع الخاص، والإسعاف، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لضمان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وفق أعلى المعايير العالمية، وفي وقت قياسي لرواد المعرض.

وسيناقش المؤتمر الذي ستنظمه هيئة الصحة بدبي، ومؤسسة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض (عضو في اندكس القابضة) وبالتعاون مع المؤتمر الأكاديمي العالمي لطب الطوارئ، والمؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الكوارث والطوارئ، عدداً من المحاور المتعلقة بآخر المستجدات العالمية في مجال الصحة العامة وطب الطوارئ، والرعاية الحرجة والوقاية من الإصابات، وطب الطوارئ للأطفال، وتعزيز وحماية الصحة، وطب ما قبل المستشفى والكوارث، والتعليم والجودة في طب الطوارئ، والتمريض في حالات الطوارئ، والإنعاش، وعلم السموم والأزمات، وإدارة الكوارث وغيرها من المحاور.

ثقة عالمية

وأكد معالي حميد محمد القطامي، أن استضافة دبي لهذا المؤتمر العالمي، تعكس القدرات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، ونجاحاتها المتعددة في استضافة وصناعة المؤتمرات والمنتديات العالمية، كما يعكس الثقة العالمية بإمارة دبي وجهة مثالية للعلماء والخبراء والأطباء وأصحاب القرار لبحث ومناقشة آخر المستجدات العالمية في مختلف القضايا الصحية.

وقال معاليه: إن انعقاد هذا المؤتمر الذي يأتي تحت شعار: «التكنولوجيات وسبل العلاج والتحول» يكتسب أهميته البالغة في ظل استعدادات دبي لاستضافة إكسبو 2020 العام المقبل، وجهودها الحثيثة لتوفير أقصى درجات السلامة والرعاية الصحية للمشاركين خلال الحدث، مشيراً إلى أن استضافة دبي للمؤتمر الأكاديمي الخامس لطب الطوارئ خلال شهر أكتوبر المقبل سيعزز من جهود الهيئة في هذا المجال خاصة وأن المؤتمر سيناقش كل الجوانب المتعلقة بطب الطوارئ والإصابات والرعاية الحرجة وطرح آخر المستجدات العالمية في هذا المجال.

رعاية متكاملة

من جانبه قال الدكتور عبد السلام المدني، رئيس إندكس القابضة: «يسعدنا فوز إمارة دبي باستضافة المؤتمر الأكاديمي العالمي الخامس لطب الطوارئ خلال هذا العام، حيث أصبحت إمارة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً يستقطب أهم وأبرز الفعاليات والأحداث العالمية في مختلف القطاعات الطبية والعلمية». من جانبه قال الدكتور ساقر جالوانكر، رئيس المؤتمر الأكاديمي العالمي لطب الطوارئ: «إن اختيار مدينة دبي هذا العام لاستضافة المؤتمر الأكاديمي العالمي الخامس لطب الطوارئ جاء نظراً للمقومات المتعددة التي تتمتع بها الإمارة في مجال تنظيم المؤتمرات، وتوافر فرص الرعاية الصحية للأطباء والجراحين فيها من كل أنحاء العالم».

محاضرات

من جهتها، قالت الدكتورة سارة كاظم، السكرتير العام للمؤتمر الأكاديمي العالمي لطب الطوارئ: «إن المؤتمر يركز بشكل أساسي على الأكاديميين والباحثين والأطباء في علوم طب الطوارئ من جميع أنحاء العالم، حيث سيناقش المؤتمر مختلف المواضيع الملحة المتعلقة بطب الطوارئ ويركز على التكنولوجيات وأحدث العلاجات والتحول».

معرض

يصاحب المؤتمر معرض طبي يشارك به كبرى الشركات العالمية لعرض آخر ما تم التوصل إليه في مجال الأجهزة والتقنيات والمعدات الطبية المتعلقة بالطوارئ والأزمات والكوارث.