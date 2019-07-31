المصدر: العين - وام

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي الاحتفال بتخريج دورتي المتطوعين التأسيسية والمتقدمة لطلبة المدارس 2019 التي تنظمها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

حضر الحفل في معسكر تدريب المستجدين في مدينة العين الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واللواء الركن صالح محمد بن مقرن العامري، قائد القوات البرية وعدد من الشيوخ، وكبار ضباط القوات المسلحة، وجمع من المدعوين من أولياء أمور وأقارب وذوي الخريجين.

وكان الحفل قد بدأ بعزف السلام الوطني، بعدها تُليت آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم مرّ الخريجون من أمام المنصة الرئيسة في استعراض عسكري عكس المهارة العالية التي يتمتعون بها.

عروض ومهارات

وقدّم الخريجون بعد ذلك عروضاً في فك وتركيب المسدس والبندقية «إم 16» والرشاش، إضافة إلى عروض رياضة الجيوجيتسو والقتال في المناطق المبنية وتطهير الخنادق، واستعراض المهارات العسكرية التي تلقاها الطلبة.

وأبرزت تلك العروض ما تحلوا به من روح معنوية عالية جسدت مقدار ما يحملونه من ولاء وانتماء وحب لخدمة وطننا الغالي والذود عنه والتضحية من أجله.

وأدى الخريجون القسم قبل انصرافهم، وهتفوا بحياة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله.

ومن جهة أخرى شهد الدكتور حمد اليحيائي الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم حفل تخريج دورتي المتطوعين التأسيسية والمتقدمة لطلبة المدارس وذلك في معسكر المنامة.

وخضع الملتحقون بالدورات التي تستهدف الفئة العمرية من 13 إلى 16 عاماً إلى برنامج خاص، يتضمن جوانب وأنشطة مختلفة، تهدف لتعميق الوعي وتنمية الولاء وتعزيز روح الانتماء لدى المتدربين وصقل قدراتهم، لتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس، وتنمية المهارات القيادية لديهم على أيدي أمهر المدربين والمدربات.

من جانبه قال حسن مطر حسن الحمادي ولي أمر الطالب عبدالله إن ابنه أصبح لديه فكرة وافية حول دور وأهمية القوات المسلحة وهو بالطبع الهدف الذي ننشده نحن الآباء من الأبناء.

وقال الطالب عبدالله حسن مطر الحمادي: «إنه تعلم خلال الدورة الكثير من الأشياء خاصة أنها وفرت الفرصة للاحتكاك العملي بالأسلحة وتعلم الانضباط».

ومن جهته قال الطالب سعيد خليفة بن سليمان: «تعلمت أشياء كثيرة رغم قصر الفترة التي قضيناها منها أهمها الالتزام بالأوامر والتي كنا نتقبلها في البداية على مضض لكن مع الوقت شعرنا بأنها مهمة ولمصلحتنا ولو اتبعنا هذه السياسة في حياتنا العملية فسوف نكون أفضل بكثير». وعبر الطالب محمد صالح بن مقرن العامري عن سعادته بالانضمام لمثل هذا النوع من الدورات، وبيّن أن خدمة الوطن شرف كبير لا يضاهيه شرف.