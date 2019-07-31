شما المزروعي: استثمار أوقات الشباب يفتح آفاق الإبداع

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب أن الشباب هم ثروة الوطن وعنصر رئيسي في معادلة التنمية وهو نهج أصيل أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل السير عليه قيادتنا الرشيدة، وقالت إن الشباب لديهم طاقات ومهارات متقدمة تسهم في وضع حلول مبتكرة للحد من هذه الظاهرة ولنشر الوعي المجتمعي من خلال استخدامهم للتقنيات ووسائل التواصل الحديثة، مشيرة إلى أن استثمار أوقات الشباب خلال الصيف يفتح أمامهم آفاقاً واسعة للإبداع ويعزز من مواهبهم وهواياتهم التي يمكن من خلالها صقل شخصياتهم وتعزيز منظومة القيم الإماراتية الأصيلة لديهم.

جاء ذلك خلال زيارة معاليها للمعسكر الصيفي الذي نظمه المركز الوطني للتأهيل، حيث كان في استقبالها محمد سالم الظاهري رئيس مجلس إدارة المركز والدكتور حمد الغافري مدير عام المركز.

وأشادت معاليها باستراتيجية المركز في التوعية المجتمعية بخطورة المخدرات والإدمان وآثارها السلبية على المجتمع وكيفية مواجهتها من خلال بناء قاعدة معرفية تستهدف تحصين الشباب عبر تسليط الضوء على دور الوعي كسلاح في مواجهة هذه الآفة ودور الأسرة ومؤسسات التنشئة المجتمعية والإعلام في مواجهتها.

واطلعت معالي شما المزروعي على البرنامج التدريبي للمشاركين في المعسكر الصيفي، حيث استمعت إلى نبذة تعريفية حول أهداف البرنامج وإعداد الطلبة المشاركين والمحاور المعرفية المقدمة لهم، وشملت محور التوعية عن المخدرات والمؤثرات العقلية وأخطارها، ومحور تثقيف الشباب بمهارات حياتية تساعدهم على الابتعاد عن المواد المخدرة.