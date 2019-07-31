صالات «VIP» لحجاج الدولة في المشاعر 2020

المصدر: أبوظبي ـــ موفق محمد

تعكف بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، على تنفيذ مشروع بناء عدد من صالات كبار الشخصيات (VIP) في كل من منى وعرفات ومزدلفة، ستكون متاحة أمام جميع حجاج الدولة دون استثناء، خلال موسم الحج 2020.

وأكدت البعثة اتخاذ كل اللجان التابعة لها جميع الاستعدادات المقررة لموسم الحج لهذا العام 2019، لخدمة ضيوف بيت الله الحرام القادمين من الدولة، موضحة أنه في خطة استعدادها لحج هذا العام، يجري تنفيذ عدد من المشاريع منها إضافة 202 دورة مياه مكيفة (حمامات) إضافية لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال حج هذا العام أثناء وجودهم في منى ومزدلفة وعرفات، منها عدد من الدورات التي تم تنفيذها بمواصفات فنية خاصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، بالإضافة إلى تخصيص فرق ميدانية لأعمال الصيانة والنظافة في جميع مرافق المشروع طوال موسم الحج على مدار الساعة.

وتغادر غداً (الخميس)، بعثة الحج الرسمية للدولة، متوجهة إلى الديار المقدسة في المملكة، لمزاولة مهامها في خدمة 6 آلاف و218 حاجاً وحاجة.

صالات

ونوهت البعثة الرسمية لدولة الإمارات، بأنها شرعت في بناء عدد من صالات كبار الشخصيات (VIP) في كل من منى وعرفات ومزدلفة، حيث تم الانتهاء من بعضها حالياً على أن تكون متاحة أمام جميع حجاج الدولة في موسم الحج المقبل 1401 هجري (عام 2020).

وبذلك ستكون كل الخدمات التي تقدمها بعض حملات الحج والعمرة لكبار الشخصيات (VIP)، متاحة أمام جميع حجاج الدولة، بحلول 2020، الأمر الذي قد يسهم في خفض الأسعار خلال الأعوام المقبلة، نظراً لتوفير البعثة الرسمية معظم الخدمات لحجاج الدولة.

تجهيزات

وراعت البعثة عند تصميمها لقاعات استقبال حجاج الدولة في منى وعرفات ومزدلفة، أن تكون مغطاة بالكامل ومكيفة كما تم تزويدها بمقابس كهرباء ومداخل لشحن الهواتف المتحرك، فضلاً عن توفير كل إجراءات واحتياطات الأمن والسلامة. ووفقاً للإجراءات المتبعة فإن حملات الحج تتولى مهمة تسكين الحجاج في مكة المكرمة، فيها تتولى بعثة الحج الرسمية مهام استقبال واستضافة وتهيئة كل الخدمات لحملات الحجاج والحجيج في مني وعرفات ومزدلفة.

وأعلنت البعثة انتهاءها من بناء 202 دورة مياه إضافية، تم بناؤها وفق أعلى المواصفات العالمية، منها 39 دورة في مخيم عرفة، مشيرة إلى أنها راعت في بنائها لتلك الحمامات تخصيص عدد منها لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، حيث تم تجهيزها بممرات وخدمات تسهل عليه عملية الدخول والخروج من الحمام، فضلاً عن استخدام كل خدماته.

وتمتاز مقرات البعثة الرسمية لدولة الإمارات عن غيرها بتجهيز كامل مرافقها، لاستقبال الحجاج، حيث سيتم فرش كل الممرات بين صالات الحجاج بالعشب الصناعي مع إضافة عدد من المراوح المزودة بالرذاذ لتلطيف الأجواء وتوفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام وتيسير أدائهم لمناسك هذه الفريضة.

بوابات

وستسلم البعثة جميع حجاج الدولة بطاقات إلكترونية ذكية، حيث شرعت البعثة في وضع بوابات إلكترونية في جميع المخيمات ومكاتب شؤون الحجاج في المشاعر المقدسة، بحيث لا يمكن الدخول إليها إلا من خلال البطاقة الإلكترونية الخاصة بكل حاج، لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة لحجاج الدولة، إلى جانب الخدمات الأخرى المتعلقة بنظام التسجيل الإلكتروني ونظم المراقبة والتنظيم وتصريح الحج الإلكتروني.