محاضرة صحية للحجاج بمركز شرطة الرحبة

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شرطة أبوظبي محاضرة صحية توعوية بعنوان: «التطعيمات وأهميتها» لحجاج بيت الله الحرام عقدت في مركز شرطة الرحبة بالتعاون مع مركز السمحة الصحي.

ودعا العقيد جمعة سالم الكعبي، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي الحجاج إلى ضرورة أخذ كافة التطعيمات واللقاحات اللازمة قبل السفر، لأهميتها لجسم الإنسان ووقاية له من الأمراض المعدية.

وأشاد بدور المؤسسات الصحية بالدولة التي تعمل على نشر الوعي الصحي، وتذكير أفراد المجتمع بضرورة أخذ التطعيمات قبل التوجه لوجهاتهم خارج الدولة وتعريفهم بالاشتراطات الضرورية خلال رحلتهم المباركة.

وناشد المقدم محمد عبد الله الحساني مدير مركز شرطة الرحبة، المسافرين خارج الدولة وخصوصاً حجاج بيت الله الحرام، بضرورة التعاون مع الدوائر الصحية.

وتناولت المحاضرة أهمية أخذ التطعيمات الموسمية قبل السفر بمدة كافية، لاسيما الذين ينوون الذهاب لأداء مناسك الحج، وتضمنت نصائح وإرشادات من بينها أهمية ارتداء الكمامة أثناء أداء المناسك كونها من أحد الأمور الصحية الضرورية لتجنب التقاط العدوى، وأخذ حقيبة طبية توضع فيها المستلزمات الطارئة والمهمة، والأدوية الوقائية، مثل خافضات الحرارة، ومضادات حيوية، ومراهم حروق، ومسكنات ألم، ولمن يعانون أمراضاً مزمنة وضع أدويتهم الضرورية بها، وحمل المظلات لتفادي ضربات الشمس، وشرب الكثير من السوائل لتعويض ما يفقده الجسم بسبب شدة الحرارة.