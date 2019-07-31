عبد الله المري يطّلع على سير العمل في مركز شرطة البرشاء

المصدر: دبي - البيان

اطلع اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على سير العمل في مركز شرطة البرشاء، بحضور العقيد ماجد السويدي، مدير المركز بالنيابة، ورؤساء الأقسام، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء المري، خلال الزيارة على أهمية منطقة اختصاص المركز التي تضم مناطق سياحية مهمة في الإمارة، مثل منطقة المارينا والممشى والقرية العالمية ومول الإمارات وغيرها من المناطق الأخرى، الأمر الذي يستدعي تكثيفاً أمنياً وتقديم خدمات مميزة تنال رضا المتعاملين في منطقة الاختصاص.

واطلع اللواء المري على إحصائيات ومؤشرات ومبادرات أقسام المركز، بالإضافة إلى بعض الدراسات المرورية التي أجراها في المناطق التابعة لمركز الاختصاص، التي تهدف إلى وضع بعض الضوابط والإرشادات المرورية، مبدياً سعادته حول بعض الملاحظات.