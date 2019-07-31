شرطة دبي تحتفي بيوم الصداقة العالمي عبرحلقات نقاشية

المصدر: دبي - البيان

احتفت شرطة دبي ممثلة بمجلس السعادة والإيجابية بيوم الصداقة العالمي، وذلك ضمن فعالية نظمها المجلس تحت شعار «الصداقة والثقة»، في فندق كارلتون داون تاون دبي، بحضور الرائد عبدالعزيز الشمري، عضو رئيس في المجلس، وأعضاء المجلس، وعدد من موظفي شرطة دبي من عسكريين ومدنيين، وموظفين غير ناطقين باللغة العربية. وتضمنت الفعالية 5 حلقات نقاشية، أحدها خصص للموظفين غير الناطقين باللغة العربية، كما تم طرح محاور عدة منها، الصداقة والثقة، والعمل بروح الفريق الواحد، والعلاقات الاجتماعية، وأساليب التواصل الفعال والعملي مع البيئة المحيطة بالموظف، وروح المبادرة، وتمارين عملية تساعد الموظفين على تكوين علاقات اتصال جيدة في العمل.

وألقى الرائد عبدالعزيز الشمري الكلمة الافتتاحية للفعالية مرحباً بالمشاركين، ومؤكداً أن شرطة دبي تحرص بشكل مستمر على تنظيم الفعاليات الهادفة، والتي من شأنها دعم الموظفين، وتنمية مهاراتهم الشخصية والوظيفية، وبث الإيجابية والسعادة في بيئة العمل.

وقال: إن فعالية هذا العام تحمل عنوان «الصداقة والثقة»، وذلك للتأكيد على أهمية الصداقة في حياة الإنسان على الصعيد الشخصي والوظيفي، لما لها من جوانب إيجابية عديدة، وللتركيز على أهمية تكوين علاقات جيدة مع المحيط الوظيفي.