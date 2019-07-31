نهيان بن مبارك يحضر حفل سفارة المغرب بذكرى يوم العرش

المصدر: أبوظبي - وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية لدى الدولة بمناسبة ذكرى يوم العرش.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، عبد الله مطر المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من كبارِ المسؤولين، وأعضاءِ السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وحشد من أبناء الجالية المغربية.

وهنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان السفير المغربي، وبارك للشعب المغربي الشقيق احتفالاته بهذه الذكرى المجيدة، متمنياً للمملكة المغربية الشقيقة دوام التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للملك محمد السادس. وأشاد السفير محمد آيت وعلي، في كلمة له بهذه المناسبة، بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وحرْص قيادتي البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً أن العلاقات الأخوية النموذجية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية تشهد تطوراً متواصلاً في جميع المجالات، والتي ترسخت منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.