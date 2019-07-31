«زكاة فون» حلول مبتكرة لأداء الفريضة خلال دقيقة

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

تعدّ خدمة «زكاة فون» التي أطلقها صندوق الزكاة منذ 2006 من أكثر خدمات الصندوق سهولة ويسر، حيث النظام بحساب قيمة الزكاة في مدة زمنية لا تتجاوز الـ 5 ثوانٍ. كما تم تطويرها على يد أبناء صندوق الزكاة، وحازت على براءة اختراع من مكتب المصنفات الفكرية بوزارة الاقتصاد، وتم تحديثها عام 2011 وهي مجانية ومتاحة للجميع، فضلاً كونها الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي والمحلي.

وأكد «صندوق الزكاة» أن خدمة «زكاة فون» هي من أسرع السبل المتاحة والقنوات التي يستخدمها الصندوق في تقديم الزكاة بحيث تفوق نسبة الاتصال الهاتفي أو الحضور لدفع الزكاة لدى صندوق الزكاة، كما أنها أقل تكلفة من كل القنوات الأخرى وهي خدمة ذاتية 100%، وقد تمت مراعاة مطابقة الخدمة للضوابط الشرعية، مشيراً إلى طريقة استخدام الخدمة من خلال نقرتين وفي أقل من دقيقة حيث يقوم المستخدم بالدخول إلى الخدمة من خلال الرمز «*162#»، ثم اختيار اللغة، واختيار التبويب، وإدخال القيمة وعندها سيقوم النظام بحساب قيمة الزكاة في مدة زمنية لا تتجاوز الـ 5 ثوانٍ.

وتعتبر خدمة «زكاة فون» آمنة إذ يمكن للمتعامل دفع زكاته في مدة لا تزيد على 30 ثانية من خلال البطاقة الائتمانية، باختيار تبويب الدفع، وتحديد المبلغ، وإدخال رقم البطاقة، وسنة الانتهاء، والشهر، ثم سيبدأ النظام آلياً بالتواصل مع البنوك وبوابات الدفع في الدولة ليكمل العملية.

ومن خلال الخدمات وقنوات التحصيل وإتاحتها للجمهور، والاستفادة من التطور التقني، استطاع تطبيق «زكاة فون» الوصول إلى أكبر شريحة من المزكين، وقدم لهم الخيارات المتنوعة، لأداء وحساب الزكاة، وهو ما توضحه الأرقام والبيانات الإحصائية، من خلال مختلف قنوات تحصيل الزكاة.

وأرجع الصندوق ارتفاع إيراداته إلى زيادة قنوات التحصيل التي وصلت إلى أكثر من 34 قناة تحصيل، وفّرها صندوق الزكاة وساهمت بشكل كبير في جلب إيرادات أكثر للصندوق، إذ تعتبر الخدمات الإلكترونية والذكية التي يقدمها من أهم موارد الصندوق الحيوية في تحصيل زكاة الأموال. ويدرك القائمون على الصندوق أن مواكبة التقنيات التكنولوجية الحديثة ضرورة حتمية في تحقيق أهدافه تحت شعار «رؤية عصرية لفريضة شرعية».

ويستطيع المزكي أن يدفع زكاته بكل بيسر، وضمن خطوات واضحة ومختصرة من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق www.zakatfund.gov.ae باستخدام البطاقات الائتمانية، وأيضاً من خلال بوابات الحكومات الإلكترونية، في البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، وبوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية، والبوابة الرسمية لحكومة دبي، كما يتم من خلال الخدمات والقنوات الأخرى التي يوفرها الصندوق، مثل: المحصل الإلكتروني، وجهاز التحصيل عن طريق البطاقة البنكية وبرنامج «زكاة فون»، بالإضافة إلى دفع الزكاة عبر الهاتف المحمول، وخدمة الرسائل النصية القصيرة SMS، إضافة إلى الخدمة المقدمة لكبار المحسنين باستلام زكواتهم في مقار عملهم.