«كليات التقنية» تحصد جائزة عالمية في فئة «قيادة التغيير»

المصدر: دبي - وام

فازت كليات التقنية العليا بجائزة بلاك بورد العالمية عن فئة «قيادة التغيير» للعام 2019، وتم تكريم الكليات ضمن فعاليات مؤتمر بلاك بورد العالمي الذي أقيم مؤخراً في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تقديراً لإسهاماتها في تعزيز تبني استراتيجيات ابتكارية لدعم المحصلات التعليمية والنجاح الطلابي، كما قدمت الكليات خلال المؤتمر ورقة عمل حول تطوير التجربة التعليمية لديها وتنفيذ استراتيجيات وممارسات تقنية متطورة في بيئتها التعليمية.

وتسلم الجائزة الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، بحضور وفد من كليات التقنية العليا.

وعبّر الدكتور الشامسي عن سعادته بفوز كليات التقنية العليا بهذه الجائزة العالمية التي تعكس اهتمام الكليات باستثمار التقنيات الحديثة في خدمة العملية التعليمية، وخاصة على مستوى التقنيات.

وأضاف الدكتور الشامسي أن الكليات لديها اليوم استراتيجية الجيل الرابع المستقبلية التي تركز بشكل كبير على المهارات وإعداد الطلبة للتعامل مع المتغيرات الوظيفية المتوقعة بسبب الثورة الصناعية الرابعة، ما يتطلب تعزيز بيئة التعليم الرقمي للوصول لمخرجات لديها احترافية وقدرة على الإبداع والابتكار.

من جانبه أوضح الدكتور جهاد مهيدات نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا لتكنولوجيا التعليم، أن كليات التقنية العليا تسير بشكل مدروس نحو تحقيق التحول الرقمي المؤسسي والتكاملي بين جميع الأنظمة المستخدمة.