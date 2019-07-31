«تكافل الصحفيين» يوافق على 5 طلبات قروض لأعضائه

المصدر: دبي ـ البيان

وافق مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين الإماراتية، على صرف 5 طلبات لمنح القروض، منهم طلب من الأعضاء العاملين، و4 من الأعضاء المنتسبين، من الطلبات المقدمة من أعضاء الصندوق، والتي بلغ عددها 53 طلباً، بعد أن منح الصندوق ثلاث دفعات سابقة لعدد 45 من أعضائه. وقال ياسين سالم، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي: إن مجلس الإدارة اعتمد صرف هذه الدفعة من القروض للزملاء الذين تقدموا للحصول على القرض أول مرة وللحالات الحرجة.

وأضاف سالم، أن مجلس الإدارة سينظر في اجتماعه القادم في الطلبات المتبقية وعددها 48 طلباً، ومنح القروض بناء على المتحصلات من أقساط القروض الممنوحة للأعضاء.