شرطة أبوظبي تناقش تطوير الخدمات الحكومية

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت لجنة تطوير الخدمات الحكومية بشرطة أبوظبي في اجتماعها برئاسة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، سبل تطوير وتحسين الخدمات الإلكترونية والذكية والابتكار في تقديمها للمتعاملين عبر المنصات الذكية.

وأكد مدير عام شرطة أبوظبي ورئيس فريق لجنة تطوير الخدمات الحكومية والذكاء الاصطناعي، الحرص على مواصلة تطوير الخدمات على مدار الساعة في إطار تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم المختلفة بطرق بسيطة وذكية. ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتحسين مؤشرات الرضا بتلك الخدمات التي تخضع لعملية تطوّر مستمر يواكب مثيلاتها في الدول المتقدمة باعتماد أفضل المبادرات والاستراتيجيات.

حضر الاجتماع أعضاء فريق عمل تطوير الخدمات الحكومية من مديري الإدارات بشرطة أبوظبي والمختصين والخبراء.