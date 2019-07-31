سلطان وحمدان وهزاع بن زايد يهنئون ملك المغرب

المصدر: أبوظبي - وام

بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة برقيتي تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة يوم العرش.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر «تويتر»: «أجمل التهاني والتبريكات لجلالة الملك محمد السادس في ذكرى مرور عشرين عاماً على توليه العرش.. عقدان من الإنجازات والنجاحات والعلاقات التي تزداد رسوخاً بين البلدين الشقيقين، متمنين له وللشعب المغربي الشقيق مزيداً من الاستقرار والازدهار والأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة».

