«توام» ينفذ برنامجاً لرفع الجاهزية لإدارة المخاطر

المصدر: العين ـ البيان

نفذت إدارة المخاطر والسلامة بقطاع العمليات التشغيلية بمستشفى توام إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) على مدار اليومين الماضيين برنامجاً لرفع مستوى الإلمام والمعرفة بإجراءات الأمن والسلامة الوقائية لحماية الموظفين والمرضى والمراجعين من الأخطار المحتملة ورفع كفاءة وقدرة الموظفين على الاستجابة لحالات الطوارئ ورفع درجة التأهب لديهم لمواجهة مثل هذه الحالات حال حدوثها في أي وقت وتدريبهم على اتخاذ القرار المناسب بعيداً عن التوتر.

وقال يوسف الذيب الكتبي المدير التنفيذي لقطاع العمليات التشغيلية في المستشفى: إن البرنامج يأتي ضمن خطط واستراتيجيات شركة «صحة» لرفع الجاهزية لتقييم ومواجهة المخاطر، خاصة تلك التي قد تنجم عن حرائق المواد الكيميائية وغيرها من الحوادث الأخرى المحتملة على ندرتها مثل فقدان المرضى أو اختطاف الأطفال المواليد وانفجار قنبلة.

وأضاف: إن البرنامج الذي استهدف المديرين التنفيذيين ركز ضمن محاوره على خطط الإخلاء الواجبة لمواجهة هذه المخاطر المحتملة بما في ذلك تلك التي تترتب على الحوادث الكبيرة التي تسفر عن وقوع عدد كبير من الإصابات البليغة، وكيفية التعامل مع حالات العنف التي قد تصدر عن بعض المرضى، إضافة إلى حالات انقطاع الكهرباء والمياه وتحرير رهائن داخل المستشفى والكوارث الطبيعية.

محاور

وأوضح أحمد آل علي مدير إدارة المخاطر والسلامة بمستشفى توام أن البرنامج اشتمل على عدة محاور تناولت سبل وآليات توفير عناصر الجاهزية الواجبة بما في ذلك ضمانات جودة الاتصال والتواصل بين الأطراف والمسؤولين عبر مركز إدارة الحدث بالمستشفى والمزود بالمعدات والتجهيزات الفنية اللازمة لتحقيق ذلك. مشيراً إلى أن فعاليات البرنامج تضمنت التعريف برموز الطوارئ غير الطبية سواء تلك المستحدثة أو المعدلة والتي تعرف بألوان يرمز كل لون منها إلى إحدى حالات الطوارئ والخطورة.